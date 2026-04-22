Más de 300 intoxicados en Cendis

MONTERREY, NL.- Al menos 329 menores que asisten a Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) en Nuevo León registraron presencia de plomo en la sangre, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

El análisis, elaborado en 2024 por especialistas de Tec Salud y de la Secretaría de Salud estatal, surgió tras la preocupación por la exposición a contaminantes industriales en la región, en particular por el reciclaje de residuos peligrosos vinculado a la empresa Zinc Nacional, señalada en investigaciones recientes.

Los resultados identificaron que 84 de los casos se encuentran en niveles considerados de riesgo por la concentración del metal en el organismo.

La detección se realizó en 12 planteles ubicados en Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás y Ciénega de Flores.

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Autoridades de salud estatal señalaron que las pruebas se realizaron con autorización de madres y padres y forman parte de un primer diagnóstico, luego de que se observaran posibles afectaciones en el desarrollo neurológico de algunos estudiantes.

Indicaron que en una segunda fase en laboratorios especializados se va a confirmar y detallar los resultados. A la par, se dará seguimiento clínico a los menores identificados con presencia de plomo.

Y se ampliará el estudio a más de 5 mil 300 alumnos.