Más de 300 investigadores llaman a defender el CIDE

Más de 300 investigadores, casi todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de distintas universidades y centros de investigación, a través de un desplegado llaman a defender al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pues afirman que "Defender al CIDE es defender la libertad de la cultura, la educación y la investigación científica en México"; convocan a la resistencia como "invitación urgente y necesaria" y movilizarse solidariamente en toda la República Mexicana.

"En nuestro país está en marcha un programa político-ideológico, pseudo-legal y anti-constitucional, para cancelar las libertades de cátedra, investigación científica y difusión y transparencia del conocimiento", aseguran los firmantes en el desplegado dirigido a la comunidad científica y universitaria mexicana que tiene como responsables a Catherine Jane Andrews y Jean Andre-Joseph Meyer Bart.

En el documento, que ya circula en redes sociales, manifiestan su preocupación y "total rechazo a cualquier tipo de intervención que vulnere o ponga en riesgo la autonomía y libertad académica de las instituciones de educación en México" y llaman al diálogo, pero dicen que no tienen "otro camino que la movilización, la resistencia inspirada en la idea de que la ciencia y la libertad van de la mano, no existe la una sin la otra, y el ejercicio de las dos son requisito para la justicia y la democracia".

Por eso, aseguran, resulta indispensable actuar de forma concertada y construir una red de profesores e investigadores dedicados a defender nuestras instituciones y nuestra forma de vida, aseguran que este asalto al CIDE se suma "a la desaparición de fideicomisos y a los recortes presupuestales paulatinos pero sistemáticos, a la destitución de directivos de centros públicos de investigación, al uso de las instituciones gubernamentales para perseguir a científicos considerados opositores."

Los investigadores de instituciones como el CIDE, la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana, el CINVESTAV, El Colegio de la Frontera Norte, El Tecnológico de Monterrey, el Instituto Mora, el ITAM y el ITESO, entre otros centros de investigación y universidades, puntualizan que todas estas acciones, así como la anunciada modificación al Padrón de Posgrados de Calidad, que dicen llevará a la centralización de la asignación de becas para estudiantes de posgrado, ponen en evidencia "el interés por controlar y orientar la generación y aplicación de conocimiento desde sus supuestos ideológicos e intereses políticos".

Los más de 300 científicos entre los que se encuentran Sergio Aguayo Quezada, José Antonio Aguilar Rivera, Leopoldina Aguirre Macedo, Alma Maldonado, Mauricio Merino Huerta, Alfonso Miranda, Juan Javier Mora Rivera, Carlos Moreno Jaimes, Soledad Loaeza, Sergio López Ayllón, Alejandro Madrazo, Susana Machuca Sánchez, Alejandro Monsiváis, Carlos Iván Moreno, Liliana Quintanar Zárate, Beatriz Cepeda Rivera, Laura Velasco Ortiz, Luis Serra Barragán, Antonia Pi-Suñer, Carlos Moreno Jaime y Erika Pani, aseguran que autonomía y libertad son valores que los identifican como universitarios, y también la exigencia de condiciones adecuadas de trabajo.

Los firmantes señalan que en los últimos meses, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha tratado de desprestigiar al CIDE presentándolo como una institución "derechizada" cooptada por él "neoliberalismo", pero además ha intimidado a sus directivos hasta hacerlos renunciar, colocando en su lugar personajes sin prestigio académico ni arraigo en su comunidad, y que de manera inaudita, las expresiones de descontento por parte de la comunidad docente y estudiantil del CIDE, y sus solicitudes de diálogo, han sido ignoradas.

"La táctica más reciente es modificar el Estatuto del CIDE de manera ilegal, no sólo para legitimar el nombramiento arbitrario de su director, sino para atentar contra su sentido de autodeterminación, destruyendo el trabajo colegiado y los mecanismos de participación en sus actividades docentes, de investigación y de gobierno. Se trata de una violación del artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que dota al CIDE de autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa", afirman en el desplegado. Insisten en la preocupación que invade a la comunidad académica nacional e internacional por el clima de tensión e incertidumbre que se ha generado en torno al CIDE y reiteran que "defender al CIDE es salvaguardar a las instituciones de educación superior, a la ciencia y cultura de nuestro país, es impedir que se nos conculque el derecho a ejercer de manera libre y Autónoma nuestra vocación por el conocimiento".