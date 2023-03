Más de 500 mujeres participan en la marcha en San Juan del Río

A-AA+

SAN JUAN DEL RÍO, Qro., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- En San Juan del Río, el contingente feminista detuvo el tránsito en su recorrido del parque Las Garzas al Jardín Independencia, donde concluyó la movilización por el 8 de marzo.

El grupo de más de 500 personas portaba playeras con rostros de desaparecidas y con leyendas como "Hasta encontrarte" y "Viva la queremos", fotografías de víctimas de feminicidio y pancartas con las consignas "Me quiero libre, no valiente", "Déjame luchar porque estoy viva y no sé hasta cuándo" y "Hoy lucho para existir mañana", entre otras.

Las participantes de este municipio ondearon banderas, agitaron globos, tocaron tambores, brincaron y continuamente alzaron los puños de los que pendían pañuelos morados y verdes, estandartes de los movimientos en favor del feminismo y el aborto, respectivamente.

Algunas asistentes, incluso, se hicieron acompañar de sus mascotas, quienes también llevaban mensajes en favor de la causa.

En su trayecto, el contingente se encontró con el respaldo de automovilistas, quienes hicieron sonar el claxon para alentar el movimiento que busca frenar la violencia machista, visibilizar el acoso y hostigamiento sexual, abonar a la equidad de género, la igualdad de oportunidades laborales y exigir justicia en los casos de feminicidio.