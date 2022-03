Masacre de San José de Gracia. Lo que sabemos a una semana

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Hombres armados irrumpieron en un velorio en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, sacaron a un grupo de personas que asistían y les dispararon, esto el pasado el 27 de febrero.

Al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas, fue el saldo del presunto fusilamiento en San José de Gracia durante el velorio de la señora Elisa "N",madre de Alejandro "N", "El Pelón". La mujer era originaria de Tamazula Jalisco, Michoacán, y había muerto un día antes, de cirrosis en un Hospital de Sahuayo.

Un grupo armado arribó a un domicilio particular ubicado en la esquina que hacen las calles Galeana y Reforma, donde se velaba a una persona.

A las 15:30 horas llegó al velorio Alejandro "N", "El Pelón", con aproximadamente 15 sicarios en 3 camionetas blancas, con armas cortas y chaleco tácticos que se quitó al llegar al velorio. "El Pelón" fue acompañado por un grupo de mariachis.

Su hermano mayor, de nombre Jesús "N", de 52 años, le cuestionó su llegada a lo que él le mencionó que tenía permiso de los mandos del CJNG para velar a su madre.

En el segundo 30 se observa que "El Pelón" sale del velorio de su madre y camina 20 metros donde estaban sus sicarios sometidos y comenzó a hablar por teléfono.

Abel "N", "El Viejón", se acercó, parándose junto a unos árboles y con arma corta le disparó en cuatro ocasiones, impactando su cabeza, volando su celular, "derivado de rencillas y muertes de familiares de ambos".

"...ya había valido madre, les gritaba a los sicarios del CJNG, que no mataran a gente inocente...", se describió.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC) informó que en el presunto fusilamiento de alrededor de 17 personas en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, se debió a una posible venganza y diferencias entre dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezadas por Alejandro N, alias "El Pelón", y Abel N, alias "El Toro o El Viejón".

El 1 de marzo, en conferencia de prensa, el subsecretario acusó que la Fiscalía del Estado de Michoacán fue alertada de estos hechos hasta las 18:00 horas, cuando habrían iniciaron alrededor de las 15:20, por lo que no hubo un alertamiento ni de la presidencia municipal, ni de las fuerzas municipales de seguridad municipal, las cuales, indicó, debieron de haber actuado como primer respondiente al tener conocimiento, asegurar la escena y advertir a las autoridades.

Según lo expuesto por Mejía Berdeja, en el video se logra observar a siete sicarios del CJNG con armas largas, "mismos que apuntan a presuntos sicarios integrantes de una célula delictiva liderada por Alejandro N El Pelón, mismos que se encuentran contra la pared de una casa habitación con las manos arriba".

En el segundo 34 se observa al "sicario 7" con una arma Barret 50, brincando para cubrirse arriba de la camioneta del CJNG.

Se describió que en otro video se observa como un sicario saca de la batea de una camioneta roja otra Barret 50.

La Fiscalía de Michoacán informó que su personal no encontró cuerpos de personas asesinadas o heridas en el lugar.

Mediante comunicado, la FGE dijo que en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; "sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza".

Se realizó una visita de reconocimiento perimetral por parte de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Defensa y Guardia Nacional, acompañados de mandos de la Fiscalía de Michoacán.

Se encontraron 94 cartuchos percutidos: 10 cartuchos percutidos calibre .9mm; 78 cartuchos percutidos calibre 7.62; 3 cartuchos percutidos calibre 5.56; 3 cartuchos percutido calibre 45 mm; y 6 ojivas amorfas.

Se observaron restos hemáticos y goteo hemático.

Mejía Berdeja indicó que a la calle Reforma llegó el grupo de Abel "N" con objetos para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias.

"En esa población de 11 mil habitantes, todos conocen a todos. Si bien, antes del tiroteo, algunos vecinos reportaron lo que estaba ocurriendo (la llegada de camionetas con hombres fuertemente armados), hasta el momento nadie se ha animado a declarar cómo salieron las camionetas de la cabecera municipal", escribió en su columna para esta casa editorial, Héctor De Mauleón.

En su texto señala que en un video que circuló ese domingo, se muestra una camioneta negra con dos cadáveres en la batea.

"Circula también el video de la ejecución de un hombre al que habían sentado en una banqueta y al que un hombre zurdo le disparó en la cara, mientras grababa su muerte con la mano derecha. Pero las autoridades no han logrado certificar que el video corresponda al día de los hechos".