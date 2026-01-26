logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Masacre en Salamanca, mueren 11

Al menos otras 12 personas resultaron lesionadas

Por El Universal

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Mueren 11 en campo de fútbol

Mueren 11 en campo de fútbol

Salamanca, Gto.- Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron heridas la tarde de este domingo en los campos de fútbol de comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en los límites con Irapuato, Guanajuato.

Alrededor de 5:20 de la tarde, un grupo de hombres con armas largas llegaron dispararon en más de cien ocasiones en contra de jugadores y espectadores.

La Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron para dar auxilio a las víctimas.

En un comunicado, el gobierno municipal de Salamanca informó que el número de víctimas, hasta la noche del domingo, era de 11 personas sin vida, 10 de ellas fallecieron en el lugar y uno más mientas recibía atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También reportó 12 personas lesionadas por impactos de arma de fuego que recibían atención médica. Hasta las 21:00 horas no se conocía su situación.

"El Gobierno Municipal de Salamanca condena enérgicamente los hechos que se han registrado en los últimos días en el municipio y el estado, entre ellos el ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol", expuso el gobierno local en un comunicado de prensa.

Asimismo, indicó que elementos de Seguridad Pública estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un operativo para la localización de los responsables.

El gobierno de Salamanca también manifestó su solidaridad "con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad".

En lo que va del presente año se han registrado al menos seis hechos violentos en Salamanca con tres muertos o más, en lo que es uno de los inicios de año más violentos en este municipio.

El ataque ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno federal para frenar la crisis de violencia en la región que quedó en evidencia tras el asesinato del alcalde del municipio michoacano de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado, un crimen que desató una ola de indignación por la violencia en el país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero
Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero

Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero

SLP

El Universal

La entrega de tarjetas a estudiantes de secundaria concluirá el viernes 30 de enero, siendo estos los beneficiarios del pago triple.

Aeroméxico fortalece conectividad con vuelos directos a Honduras
Aeroméxico fortalece conectividad con vuelos directos a Honduras

Aeroméxico fortalece conectividad con vuelos directos a Honduras

SLP

El Universal

Aeroméxico consolida su presencia en Honduras y Centroamérica con nuevas rutas directas

FIFA 2026: Lo que debes saber sobre impuestos a jugadores extranjeros
FIFA 2026: Lo que debes saber sobre impuestos a jugadores extranjeros

FIFA 2026: Lo que debes saber sobre impuestos a jugadores extranjeros

SLP

El Universal

Entérate de las exenciones fiscales y acuerdos fiscales entre FIFA y México en relación a los impuestos a jugadores extranjeros en el Mundial 2026

Determinan ministros que no usarán camionetas blindadas
Determinan ministros que no usarán camionetas blindadas

Determinan ministros que no usarán camionetas blindadas

SLP

El Universal

Hugo Aguilar Ortiz destacó la importancia de la austeridad y la seguridad en la institución