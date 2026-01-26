Masacre en Salamanca, mueren 11

Salamanca, Gto.- Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron heridas la tarde de este domingo en los campos de fútbol de comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en los límites con Irapuato, Guanajuato.

Alrededor de 5:20 de la tarde, un grupo de hombres con armas largas llegaron dispararon en más de cien ocasiones en contra de jugadores y espectadores.

La Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron para dar auxilio a las víctimas.

En un comunicado, el gobierno municipal de Salamanca informó que el número de víctimas, hasta la noche del domingo, era de 11 personas sin vida, 10 de ellas fallecieron en el lugar y uno más mientas recibía atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También reportó 12 personas lesionadas por impactos de arma de fuego que recibían atención médica. Hasta las 21:00 horas no se conocía su situación.

"El Gobierno Municipal de Salamanca condena enérgicamente los hechos que se han registrado en los últimos días en el municipio y el estado, entre ellos el ocurrido la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de fútbol", expuso el gobierno local en un comunicado de prensa.

Asimismo, indicó que elementos de Seguridad Pública estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército desplegaron un operativo para la localización de los responsables.

El gobierno de Salamanca también manifestó su solidaridad "con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrenda su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de nuestra comunidad".

En lo que va del presente año se han registrado al menos seis hechos violentos en Salamanca con tres muertos o más, en lo que es uno de los inicios de año más violentos en este municipio.

El ataque ocurre en medio de los esfuerzos del Gobierno federal para frenar la crisis de violencia en la región que quedó en evidencia tras el asesinato del alcalde del municipio michoacano de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado, un crimen que desató una ola de indignación por la violencia en el país.