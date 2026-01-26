logo pulso
CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Seguridad

Bloquean avenida Cactus y Periférico por falta de agua

Por PULSO

Enero 26, 2026 01:27 p.m.
A
Habitantes del oriente de la zona metropolitana bloquean este lunes la avenida Cactus y Periférico como protesta por la falta de agua potable.

La problemática, aseguran, lleva semanas sin solución.

La Policía Vial de Soledad atendió el reporte para dar flujo vehicular en la zona. 

Información en desarrollo...  

Caen dos asaltantes de tiendas OXXO, en Villas de Cactus

Tienen múltiples detenciones previas y se les considera objetivos prioritarios

SLP

PULSO

Sofocan incendio en predio de Río Santiago y avenida Muñoz
SLP

Redacción

Vecinos advierten que el sitio ha registrado incendios previos por quema de basura

Investiga SSPC video de mujer arrojada desde auto
SLP

Rubén Pacheco

Juárez Hernández instó a la víctima a denunciar la agresión sufrida

Suman 4 árboles caídos por vientos en la capital
SLP

Rolando Morales

Protección Civil Municipal insta a precaución y reportar incidentes.