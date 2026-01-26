Bloquean avenida Cactus y Periférico por falta de agua

Habitantes del oriente de la zona metropolitana bloquean este lunes la avenida Cactus y Periférico como protesta por la falta de agua potable.

La problemática, aseguran, lleva semanas sin solución.

La Policía Vial de Soledad atendió el reporte para dar flujo vehicular en la zona.

Información en desarrollo...

