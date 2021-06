"Masacres en Guanajuato, mensajes intimidatorios de grupos delictivos"

Ante las frecuentes masacres perpetradas en la entidad, entre ellas el asesinato de siete hombres en un taller de Salvatierra, la secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett, señaló que son mensajes intimidatorios de grupos delictivos que se disputan el control territorial del narcotráfico y huachicol.

Destacó que desafortunadamente los sicarios dispararon sin importarles la vida de personas inocentes, de ahí que este lunes un niño de 10 años de edad haya muerto en su domicilio en un ataque que ocurrió en la colonia Ejidal de Celaya, y además entre los fallecidos en el taller de reparación de motos de Salvatierra había un menor de edad.

"Son personas pagadas para matar" que difícilmente alcanzan a razonar quien pudiera estar o no relacionada en actividades delictivas. "Una persona que es pagada, bajo el efecto de las dogas, para matar a un grupo contrario en un tema de poder no le van a importar mucho quien pudiera estar presente en la escena del lugar de los hechos, lo que ha provocado la pérdida de vidas de personas inocentes", acotó.

La funcionaria señaló que han identificado gente enviada a Guanajuato por grupos de la delincuencia organizada de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Sonora a la venta de drogas y a privar de la vida a personas.

Dijo que con las acciones violentas "buscan mandar un mensaje intimidatorio contra grupos rivales, porque evidentemente lo hacen con un grado extremo de violencia, no son homicidios en el sigilo; al contrario, son en plena luz del día o en lugares públicos o lugares que, incluso, tienen atención al público, lo que buscan es ser visibilizados con un mensaje contra grupos contrarios y buscan ser mediatizados".

En términos de medios no es lo mismo privar de la vida a una persona que matar a siete personas, como ocurrió este lunes en Salvatierra. "Se envía un mensaje más fuerte, generar intimidación y eliminar grupos contrarios y buscan finalmente un control territorial de cosas ilegales en ciertos lugares", agregó.

Huett López enfatizó que el tema del narcomenudeo es una expresión territorial del crimen organizado. "Hoy tenemos en el caso de León grupos delictivos enfrentados, y del mismo grupo peleando entre ellos mismos y eso es lo que genera los homicidios".

En la entidad se incrementó en un 200 por ciento el delito de narcomenudeo, y también se elevó el consumo de narcóticos.

El robo de hidrocarburos no ha terminado, se siguen asegurando vehículos y detectando tomas clandestinas y también muy relacionado y vinculado al tema de las drogas.

La funcionaria describió que de acuerdo a datos oficiales en junio, respecto al mes anterior, hay una baja en otro tipo de ilícitos, como el robo de vehículos, a comercios y a casa-habitación.