Mata a su madre porque no se secó la ropa que le lavó en Neza

Bajo el influjo de estupefacientes, un hombre propinó una golpiza a su propia madre en la Colonia La Perla del municipio de Nezahualcóyotl; aunque fue llevada al hospital, falleció y el responsable fue detenido.

El feminicidio ocurrió la noche del martes al interior de una vivienda de la Calle Poniente 17, donde el agresor habría iniciado una discusión con su progenitora de 53 años.

Según los informes oficiales, el sujeto la habría atacado a golpes en represalia porque su madre le lavó su ropa y no se secó.

Familiares de la víctima pidieron apoyo a la policía municipal y al lugar arribaron paramédicos que valoraron a la lesionada.

"Tenía varios hematomas en la cabeza y cuerpo", informaron los rescatistas.

---Murió camino al hospital

A bordo de un auto particular, sus familiares decidieron llevarla a un hospital en la Ciudad de México, a donde la mujer arribó ya sin vida.

El responsable fue detenido y presentado ante la Fiscalía de Justicia mexiquense, donde se inició la carpeta de investigación por el feminicidio.

Se trata del segundo matricidio ocurrido en el Valle de México, pues apenas ayer un hombre de 40 años ultimó a su madre porque no le quiso dar dinero en la Colonia Estrella del Sur, en Iztapalapa.