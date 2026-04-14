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Matan a 4 hombres en bar de Chiapas

Por El Universal

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a 4 hombres en bar de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La Fiscalía General del Estado identificó a las cuatro víctimas del ataque armado en un bar en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa, derivado de la disputa por narcomenudeo en la zona, informó el titular Jorge Luis Llaven Abarca.

Los occisos fueron identificados como Leonel González Pascacio, de 22 años; Alexander Hernández Pérez, (28); Bartolo García Pérez (47), y Wilfrido Coello Méndez, de 44 años.

Se estableció la ruta de llegada de los dos delincuentes, que ingresaron por la carretera conocida como La Piña, de Ocozocoutla de Espinosa a Berriozábal.

Llegan al bar, luego de descender de una motocicleta ingresan al lugar. Se encuentran en el interior, alrededor de una hora. Están dentro como ubicando a las víctimas, explicó el fiscal.

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Las líneas de investigación indican que el cuádruple asesinato está relacionado con la disputa por narcomenudeo en el municipio de Ocozocoutla de Espinosa.

"Se ve que es un ataque directo a las víctimas, quienes perdieron la vida de manera instantánea por disparos de arma de fuego.

El ataque armado fue dentro del bar El Profe en Ocozocoautla de Espinosa. Pobladores del barrio El Caracol alertaron sobre múltiples disparos en esa zona.

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