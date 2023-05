Matan a balazos a hombre que iba a reunión con "Las Perdidas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- En la Ciudad de México, se reportó una balacera en la alcaldía Cuauhtémoc, por la cual se desplegó una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la información de Foro TV, dentro de un domicilio ubicado en la colonia Hipódromo, en la alcaldía Cuauhtémoc, falleció un joven después de ser atacado con un arma de fuego.

En el domicilio iba a realizarse una obra de teatro o una filmación cuando un hombre en una motocicleta se acercó al lugar para atacar con un arma de fuego a un hombre.

El joven fue atendido por paramédicos de Protección Civil de la alcaldía, los cuales diagnosticaron que ya no contaba con signos vitales.

Aparentemente, se trata del youtuber Kevin Kaletry, quien se encontraba en una reunión con otras dos influencers conocidas como "Las Perdidas".

"Había una rueda de prensa, y yo estaba en una entrevista y de repente pasó eso con el chavo, que también iba a salir en el elenco y pues el chico falleció rápido", contó Wendy Guevara.

"Yo estaba en una entrevista y volteo y vi que cayó alguien por allá y la verdad estoy en shock, con miedo, todas las chicas algunas venían de Guadalajara para reunirnos en la rueda de prensa y pues bueno, yo al chico en realidad no lo conocía muy bien", añadió.

"Pobrecito muchacho, yo estoy muy nerviosa, nunca había vivido algo así, ya estaban todos, y la "Bebeshita" sí alcanzó a llegar, pero no a pasar", relató.

Al llegar a la calle Bolivia y su cruce con Doctor Norma, el personal en campo dio alcance a la motocicleta y, en ese momento, los tripulantes descendieron y comenzaron a correr en distintas direcciones, por lo que luego de una breve persecución, detuvieron a uno de ellos.