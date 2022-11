Matan a comunitarios que y denunciaron a grupo criminal con AMLO

A-AA+

CHILPANCINGO, Gro., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La tarde del sábado en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, fueron asesinados tres dirigentes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Estos tres policías comunitarios formaron parte del contingente que detuvo el 22 de octubre, por unos minutos, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador donde pidieron que detuviera a la organización criminal Los Ardillos que está provocando el terror en sus pueblos. Le dijeron que en los últimos años ha asesinado a más de 40 de sus compañeros, 20 están desaparecidos y cientos han tenido que desplazarse de sus pueblos.

Esa vez, los policías comunitarios le dijeron al presidente que Los Ardillos son encabezados por los hermanos Ortega Jiménez, Celso, Antonio, Iván y Bernardo, este último diputado local por el PRD.

Los tres policías comunitarios forman parte de los 16 asesinatos que ocurrieron este fin de semana, de viernes a domingo, en distintos puntos de Guerrero.

La tarde de este domingo, fuera de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), uno de los dirigentes de la CRAC en Chilapa, Jesús Plácido, contó que alrededor del mediodía del sábado, sus compañeros Adán Linares, Guillermo Hilario y Moisés Cuapipisteco salieron de su pueblo en Alcozacán rumbo a Chilpancingo a comprar unas refacciones para el vehículo.

Plácido narró que en Chilapa sus compañeros fueron detenidos por una patrulla de Tránsito municipal y desde ahí los comenzaron a seguir hombres en motocicletas.

Pasando la salida de Chilapa, a la altura de la comunidad Xochimilco, según contó el dirigente comunitario, los hombres en motocicleta los interceptaron, los obligó a detener y les comenzaron a disparar.

"Estamos armados, pero qué quieren, ¿que nos dejemos matar?". Estamos armados, pero qué quieren, ¿que nos dejemos matar?", soltó en octubre un policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PC) al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Luego le describió las razones por las que están armados: "Quieren someternos a la fuerza y por no dejarnos someter nos han privado de muchas cosas, no podemos salir de nuestras comunidades [...] nos han matado a 40 de nuestros compañeros y otros 20 están desaparecidos".

Eran las 4 de la tarde en el crucero de Colotepec sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, y unos 200 pobladores de comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera detuvieron la comitiva de López Obrador.

El presidente se detuvo, bajó el cristal de su camioneta y escuchó las demandas de los pobladores que desde hace casi una década viven armados para protegerse del acecho de organizaciones criminales.

Los tres comunitarios quedaron muertos dentro del automóvil. Alrededor de las 5 de la tarde, tuvieron conocimiento que sus tres compañeros habían sido asesinados.

Plácido no descartó que el asesinato de sus compañeros se haya tratado de una venganza por parte de Los Ardillos por haberlos denunciado ante el presidente de la República.

También lamentó que ninguna autoridad esté haciendo algo para detener a Los Ardillos, sino lo contrario tengan el apoyo del alcalde de Chilapa, el priista Aldy Esteban, de los diputados locales, el priista Jesús Parra García y el perredista, Bernardo Ortega Jiménez.

"Responsabilizamos a Los Ardillos, a su líder Celso Ortega, al presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román, y a sus policías municipales que están coludidos con la delincuencia, al diputado local Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso y al diputado Jesús García" dijo.

Fin de semana violento. Del viernes al domingo fueron asesinadas 16 personas en los municipios de Iguala, Acapulco, Chilapa, Azoyú y Zihuatanejo.

En Iguala, el viernes sobre la carretera Iguala-Chilpancingo fueron hallados cuatro cadáveres, tres de ellos estaban desmembrados y este domingo fue asesinado un adolescente de 16 años en la colonia Nuevo Horizonte.

En Acapulco fueron asesinados cuatro hombres. La tarde del sábado fue hallado dentro de la cajuela de un taxi un cadáver de una hombre, por la noche de fueron asesinados dos hombres en el fraccionamiento Granjas del Marqués, en la zona Diamante del puerto.

En Chilapa, la tarde del sábado, fueron asesinados los tres dirigentes de la CRAC sobre la carretera federal Chilapa-Chilpancingo.

En el municipio de Azoyú, en la región de la Costa Chica, fueron asesinados tres hombres a balazos y uno más en Zihuatanejo.