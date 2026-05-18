logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA BENE SAN LUIS

Fotogalería

LA BENE SAN LUIS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan a diez en rancho poblano

Serían seis miembros de una familia y cuatro trabajadores; se habla de un pleito familiar

Por El Universal

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Matan a diez en rancho poblano

Puebla, Pue.- Diez personas, entre ellas seis integrantes de una familia, fueron asesinadas a tiros en el interior de un rancho en la comunidad de Texcalapa, del municipio de Tehuitzingo, en la región de la Mixteca, en Puebla.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada de este domingo. De acuerdo con información de las autoridades municipales, las víctimas son seis hombres, tres mujeres y un menor de edad.

Por su parte, la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, declaró que tienen "como línea de investigación que fue un tema familiar, estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias (...) ya tenemos una línea de investigación".

"Desde que tuvimos conocimiento del evento nos trasladamos al lugar, hicimos el levantamiento de cuerpos, estamos en estos momentos haciendo todo el barrido dentro de la zona en la que sucedieron estos hechos", expresó la funcionaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aclaró que seis de los fallecidos pertenecen a una sola familia y cuatro más eran trabajadores del lugar y que entre las víctimas hay un menor de edad.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir el reporte de una persona que encontró a las personas sin vida.

"Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, una mujer que era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto", expuso.

La FGE agregó que se inició una carpeta de investigación. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Publica de Puebla informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron protocolos de atención e investigación.

Precisó que elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, la Defensa, Guardia Nacional (GN) y autoridades de la FGE desplegaron un operativo en busca de los responsables.

Hasta la noche de este domingo no se había dado a conocer la identidad de las víctimas. Extraoficialmente se dijo que el dueño del rancho está entre los asesinados.

En la localidad de Texcalapa se pudo constatar que elementos de la Policía Estatal montaron un operativo a la entrada, donde también había presencia de un helicóptero que sobrevolaba el municipio.

También se observó a elementos estatales y federales haciendo recorridos en el municipio.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Maestros anuncian huelga indefinida en la antesala al Mundial de Fútbol 2026
    Maestros anuncian huelga indefinida en la antesala al Mundial de Fútbol 2026

    Maestros anuncian huelga indefinida en la antesala al Mundial de Fútbol 2026

    SLP

    EFE

    Protestas de la CNTE coincidirán con el Mundial 2026 para visibilizar sus demandas.

    ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente
    ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

    ISSSTE sanciona a médico por tocamientos indebidos a paciente

    SLP

    El Universal

    La sanción busca erradicar la corrupción y proteger derechos de las mujeres en el servicio público.

    Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad
    Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad

    Profeco recomienda apps de localización para emergencias y seguridad

    SLP

    El Universal

    Además de apps, Profeco menciona dispositivos físicos como AirTag y Galaxy SmartTag para rastreo mediante Bluetooth.

    Calor extremo, una amenaza meteorológica que se agrava
    Calor extremo, una amenaza meteorológica que se agrava

    Calor extremo, una amenaza meteorológica que se agrava

    SLP

    El Universal

    El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Forestal usan imágenes satelitales para detectar incendios.