Matan a dos policías en Zacatecas; suman 19 en lo que va del año

ZACATECAS, Zac., abril 22 (EL UNIVERSAL).- En menos de 24 horas y en diferentes lugares de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, grupos armados mataron a dos policías estatales, con cuyas muertes ya suman 19 efectivos de diferentes corporaciones (estatal y municipal) asesinados en lo que va del año.

Uno de los homicidios ocurrió la noche de este jueves, en el fraccionamiento Monte Bello, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, cuando la víctima estaba en su día de descanso y fue acribillada dentro de un vehículo particular, quien fue identificada como elemento activo.

Esta muerte fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública que este día ha emitido una condolencia a los familiares de Edgar Hernández Castro, quien se desempeñaba como sub oficial de la Policía Estatal Preventiva.

Mientras que el otro asesinato ocurrió la mañana de este viernes, en la colonia H. Ayuntamiento, ubicada en la capital, cuando en los números de emergencia se reportó un ataque armado contra una persona que estaba dentro de un vehículo particular color blanco, hasta donde llegaron diferentes corporaciones.

Minutos más tarde, las fuentes de seguridad confirmaron el fallecimiento del elemento mientras recibía atención médica.