Matan a niña y a su padre en ataque armado en Fresnillo, Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., enero 7 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, en el municipio de Fresnillo ocurrió un ataque armado en donde asesinaron a un hombre y su hija, de aproximadamente cuatro años de edad, cuyo caso se convierte en el primer homicidio del año de un infante, víctima mortal de la violencia del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía, en la calle Jalpa de la colonia Industrial, en el municipio de Fresnillo, cuando el hombre y la niña estaban en la vía pública, hasta donde llegaron sujetos armados y dispararon sin importar que las balas alcanzaran a la menor.

De acuerdo con los reportes preliminares de las instituciones de seguridad, se recibió un reporte sobre una agresión armada en un establecimiento, pero al llegar al lugar de los hechos, los paramédicos valoraron a las dos víctimas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Otra agresión armada se registró en la avenida Varela Rico de la colonia Del Valle, donde un hombre recibió varios impactos de bala que le quitaron la vida en el lugar.

El hecho en donde murió la niña ha sido condenado por la ciudadanía en las redes sociales, así como por activistas defensoras de los derechos de las infancias, al menos, Cristela Trejo reprochó que en Zacatecas: "todos los días conocemos de homicidios en la vía pública, en los hogares, en los comercios, en las carreteras. Todos los días. No hemos tenido un día de tregua. Nada. Hoy, empezamos el año con el primer homicidio de una niña. En Fresnillo, una pequeña de 4 años ha sido asesinada junto con una persona adulta (quizá su padre) en la vía pública".

Además, emitió una breve reflexión sobre la pequeña víctima que dice: "Niña gestada en la violencia. Niña que durante sus cuatro años vivió en la violencia. Niña que se desarrolló con la violencia palpable cada día. Niña que es asesinada en el narcoestado. 4 años sin vivir. Porque eso no es vida".