Matan a policía estatal en Ciudad Juárez
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) murió y dos más resultaron heridos en un ataque armado en una gasolinera de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El ataque ocurrió la tarde de este jueves en la gasolinera ubicada en el cruce de Simona Barba y Plutarco Elías Calles en la colonia Magisterial.
Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, detalló que los agentes estaban realizando una investigación en conjunto con la Policía Federal, y al momento de cargar gasolina fueron atacados a balazos por los delinmcuentes.
Según se informó, el agente fallecido operaba en el área de drones de la corporación estatal y los lesionados al área de detectives y quienes se menciona están fuera de peligro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que se realizó el arresto en coordinación de las autoridades de las bases de operaciones interinstitucionales de siete presuntos responsables del ataque contra los policías estatales, además del aseguramiento de armas largas y vehículos que se presume participaron en el evento.
Hasta este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, se acumulan 14 ejecuciones.
no te pierdas estas noticias
Fiscalía investiga asesinato de periodista en Veracruz
EFE
El periodista Carlos Castro fue atacado mortalmente en un establecimiento de comida en Poza Rica
Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están "dirigiendo" México
EFE
Presidente Trump acusa a carteles de dirigir México y propone acciones militares. México rechaza intervención.
Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?
El Universal
La Beca Benito Juárez beneficia a más de 22 millones de estudiantes en 2026, consolidando el respaldo a la educación en México.