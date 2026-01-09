logo pulso
Matan a policía estatal en Ciudad Juárez

Por El Universal

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
Matan a policía estatal en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) murió y dos más resultaron heridos en un ataque armado en una gasolinera de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El ataque ocurrió la tarde de este jueves en la gasolinera ubicada en el cruce de Simona Barba y Plutarco Elías Calles en la colonia Magisterial.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, detalló que los agentes estaban realizando una investigación en conjunto con la Policía Federal, y al momento de cargar gasolina fueron atacados a balazos por los delinmcuentes.

Según se informó, el agente fallecido operaba en el área de drones de la corporación estatal y los lesionados al área de detectives y quienes se menciona están fuera de peligro.

De manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que se realizó el arresto en coordinación de las autoridades de las bases de operaciones interinstitucionales de siete presuntos responsables del ataque contra los policías estatales, además del aseguramiento de armas largas y vehículos que se presume participaron en el evento.

Hasta este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, se acumulan 14 ejecuciones.

