Matan a tiros a exfuncionario de PGJE en La Paz

La Paz, BCS.- Bernardo Soriano Castro, quien fue subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, fue asesinado en La Paz.

El exfuncionario llevaba a una de sus hijas a la escuela cuando sujetos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba en la zona del residencial Hispania, en el sur de la ciudad. El vehículo tipo Jeep que conducía quedó con decenas de impactos de bala.

Un fuerte dispositivo de seguridad se implementó minutos después y las autoridades de la Mesa de Seguridad confirmaron pasadas las 08:00 horas del miércoles que el exfuncionario no sobrevivió al ataque. Confirmaron que su familiar resultó a salvo.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y emitió un comunicado, en el que lamentó el asesinato del exsubprocurador.

"La Procuraduría General de Justicia del estado lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Bernardo Soriano Castro, ocurrido la mañana de este miércoles, quien fuera un destacado servidor público que formó parte de esta institución durante varios años, desempeñándose por más de siete años como subprocurador de Delitos de Alto Impacto", se lee en el comunicado.

Añadió que durante su trayectoria se distinguió por "su compromiso con la procuración de justicia, su profesionalismo y su vocación de servicio, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento institucional y al combate a la delincuencia".

En junio de 2025 convocó a una conferencia de prensa y enlistó los resultados obtenidos al frente de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto (Sadai), como la captura de los asesinos del periodista Max Rodríguez Palacios y del único ómbudsman asesinado en México, Silvestre de la Toba, perpetrados en 2017, así como de los responsables del homicidio de Rafael Murúa, todos cometidos en BCS durante la primera ola de violencia de alto impacto, de 2014 a 2018.

Soriano Castro dijo ser un funcionario operativo y no de escritorio, que acompañaba a su equipo en operaciones de campo, aunque no contaban con equipo suficiente, vehículos blindados, sueldos ni seguros justos, y cuestionó al gobierno de Víctor Castro Cosío por la falta de recursos.

Posteriormente fue removido del cargo y nombrado director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales, donde estuvo hasta la semana pasada, cuando protagonizó una confrontación pública con el procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez,

Soriano ventiló la existencia del cobro de piso en comunidades y amenazas a comerciantes, y advirtió sobre la escalada de extorsiones y violencia. En respuesta, el procurador anunció su destitución del cargo por "pérdida de confianza".