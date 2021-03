Matan de 10 tiros a madre e hija de 14 años en Cuautitlán

Con apenas 14 años de edad el cuerpo de "Yare" quedó tirado junto a la moto que conducía su madre, ambas fueron atacadas con más de 10 disparos de armas de fuego, en una aparente disputa entre narcomenudistas, por lo que ésta no es en una investigación por feminicidio, puntualizaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La noche del 8 de marzo, vecinos de la colonia Joyas de Cuautitlán, vivieron momentos de terror cuando en la avenida de La Joya Norte y Zafiro, escucharon gritos y una intensa balacera en donde quedaron los cuerpos de dos mujeres que viajaban en una motoneta, tiradas en el piso y ensangrentadas al recibir los impactos de una ráfaga de balas.

De forma inicial la Fiscalía especializada en feminicidios inició la investigación de este ataque y homicidio, no obstante al avanzar las indagatorias determinaron que el hecho no tenía perfiles de violencia de género, toda vez que hay indicios de que el móvil del ataque pudo ser el de un ajuste de cuentas, por la actividad de la madre de la menor fallecida, indicaron autoridades de la FGJEM.

"Yare" de 14 años, cuyo nombre real es otro para proteger la identidad de la menor, murió al recibir impactos de bala que irían dirigidos a su mamá, la mujer que conducía la motocicleta en una aparente disputa de narcomenudiastas, indicaron fuentes oficiales.

"No es el primer homicidio, ni balacera que ocurre en Joyas de Cuautitlán, por eso es urgente más vigilancia y la detención de quienes han cometido estos crímenes", señalaron vecinos.

Ante el reclamo de seguridad, el alcalde Ariel Juárez Rodríguez entregó anoche una patrulla a habitantes del conjunto urbano Joyas de Cuautitlán, en la zona colindante con Tultepec y afirmó que se reforzarán los operativos con personal de la Guardia Nacional.