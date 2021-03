"Matar a una mujer no es cosa infantil"

Ciudad de México.- Eran más que primos, de pequeños fueron a la misma escuela, se divertían juntos, se cuidaban entre ellos y crecieron como vecinos hasta el final de su adolescencia. "Eran como hermanos", insiste Sacrissanta Mosso, quien relata cómo su hija Karen Mosso fue asesinada por Luis Enrique Zaragoza Mosso, un joven que en ese entonces tenía 16 años.

El crimen ocurrió el 4 de agosto de 2016. Ese día Sacrissanta volvió a su casa luego de cumplir otra jornada como cocinera de un restaurante.

Al abrir la puerta del baño encontró tirada a Karen, inerte, con signos de abuso sexual, golpes en todo el cuerpo, una chamarra mojada en su rostro porque la ahogaron en una cubeta y un cinturón en su cuello.

Las autoridades de Ecatepec, Estado de México, iniciaron su investigación. Nada apuntaba a Luis Enrique en un primer momento, hasta que la madre de la víctima percibió la actitud evasiva del adolescente.

Luego de siete meses de los hechos, los análisis forenses mostraron una coincidencia entre la genética de Luis Enrique y los restos de semen que quedaron en Karen por la violación que sufrió.

Luis Enrique fue condenado a cinco años de prisión por ser menor de edad y obtendrá su liberación en 2022.

"Yo siempre he dicho que los juzguen como adultos porque lo que están haciendo no es de jóvenes, no es de niños, un niño no piensa en asesinar, para mí un niño estudia, juega, ríe, llora, pero no mata, no asesina, no viola. ¿Pero qué hacen las leyes? Les dan cinco años [de prisión], dos, uno y se les hace más fácil volverlo a hacer", dice con tristeza Sacrissanta.