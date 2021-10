Matrimonio forzado de niñas no es regla en comunidades de Guerrero: AMLO

CHILPANCINGO, Gro., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los casos de matrimonios forzados de niñas, puede ser una excepción, pero no es la regla en las comunidades de la Montaña de Guerrero.

Durante la presentación del Plan de Apoyo para Guerrero, en la explanada de la sede del Poder Ejecutivo local, el presidente expresó:

"Ahora que fuimos a la Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera por quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las cultural de los pueblos, la pregunta que me hacían era: ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?

"No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla en las comunidades, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla".

El mandatario cuestionó:

"¿Que acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, pero es que es muy enajenante el manejo de la información, o mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas".

Así, el mandatario afirmó que en la Montaña, en todo Guerrero y en todo México hay una gran reserva de valores.

El viernes pasado, en Metatlónoc, corazón de la Montaña y previo a la llegada del Presidente a una gira de trabajo, la gobernadora Evelyn Salgado (Morena) aseguró que los casos de matrimonios infantiles forzados en Guerrero, es un tema que no se debe esconder, sino entre todos se debe buscar una solución y reiteró que trabajará para que esa práctica termine.