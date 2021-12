Mayoría de cámaras empresariales de CDMX aceptan impuesto a las apps: Claudia Sheinbaum

Tras una serie de reuniones que sostuvo la Secretaría de Administración y Finanzas con cámaras empresariales, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que la mayoría están de acuerdo con los alcances de la reforma al Código Fiscal del impuesto de 2% a las aplicaciones digitales de reparto de comida y mercancías, y reiteró que esta medida no afectaría a usuarios.

"Hubo una reunión de la secretaria de Finanzas con la mayoría de las Cámaras, la mayoría de las Cámaras de la Ciudad de México están totalmente de acuerdo, ya se va a informar muy pronto; y, es importante, no tiene nada que ver con los trabajadores de estas plataformas que, en realidad, requieren mucho mejores condiciones de trabajo, no tiene que ver con un cargo al usuario, tampoco; sino, tiene que ver con estos recursos que son un porcentaje muy, muy alto que salen fuera del país".

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo comentó que seguirán el diálogo, pues este impuesto incluso se ha planteado a nivel internacional como algo fundamental, ya que cerca del 40% de los recursos que estas aplicaciones salen del país y no dejan prácticamente nada ni al país, ni a las ciudades ni a los estados.

"(En 2020) se aprobó y estuvo de acuerdo en las plataformas de alojamiento, se le cobra un impuesto a los hoteles, y todo mundo estuvo de acuerdo en que fuera así, también, para Airbnb y otras plataformas de hospedaje; entonces, de la misma manera es una situación similar. En el caso de Uber, por ejemplo, hace tiempo se aprobó que pagaran un porcentaje, que es utilizado justamente para la renovación del Parque Vehicular de los taxis y del transporte público, entra al FIFINTRA, que es para este proceso; y la idea es similar", reiteró la mandataria capitalina.

En tanto, la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, sostuvo una reunión este jueves con Coparmex de la Ciudad de México para exponer las reformas propuestas al Código Fiscal, derivado de las diversas inquietudes de sus agremiados.

Asimismo, la titular de finanzas se ha reunido con representantes de Amazon México, Mercado Libre, Uber, Didi y Rappi, así como con la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Asociación Mexicana de Restaurantes para explicar los alcances de la propuesta al Código Fiscal.