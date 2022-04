Mayoría de información sobre seguridad en México no está sustentada, dice Causa en Común

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- Más de la mitad de las afirmaciones que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus conferencias matutinas diarias sobre la seguridad en el país no tienen sustento o se dice a medias, según reveló un informe presentado este miércoles por la ONG Causa en Común.

"En el Gobierno federal esconden información y suelen eludir las responsabilidades", afirmó en una conferencia de prensa María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, durante la presentación del informe "Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren o no entienden".

De acuerdo con el documento, el 57 % de los datos brindados en materia de seguridad por el jefe del Ejecutivo y sus ministros durante sus conferencias matutinas diarias, en su mayoría "son falsos o se dicen a medias".

El estudio realizado por esta ONG, se efectuó con el análisis de los primeros tres años de Gobierno de López Obrador, desde diciembre de 2018 a diciembre de 2021.

En él se analizaron las 774 conferencias realizadas durante este lapso, de las cuales en 420 se habló de seguridad, por lo que Causa en Común se dedicó a hacer preguntas vía transparencia a las instituciones en esta materia sobre la información dada en la conferencia.

"Las instituciones no tienen claridad en sus funciones y sus ámbitos de competencia. Estamos viendo que no tienen claridad sobre qué es lo que a ellos les toca", puntualizó.

LA 'MAÑANERA' NO INFORMA A CIUDADANOS

Para Luis Estrada, director de SPIN - Taller de Comunicación Política, las conferencias mañaneras del presidente que pretendían ser un espacio de comunicación solo se han utilizado para manipular la información, hacer propaganda "pero no para informar a los ciudadanos".

"Es una cuestión de dificultad de sustentar lo que dice el presidente. Las conferencias de prensa en lugar de resolver las crisis, en realidad han generado más crisis", lamentó.

Afirmó que no hablar de seguridad durante las conferencias de prensa es una estrategia de ocultamiento de información" pues cuando deja de hablar del tema "pareciera que no está en la agenda pública y entonces (busca que) no sea un estándar o parámetro para que el presidente sea evaluado", criticó.

En ese sentido, el periodista Javier Solórzano señaló que el Gobierno, pese a que ha presumido ser más transparente que otros, "no acaba por tener plena convicción en el tema".

"En este Gobierno hay muchas virtudes respecto a cómo ha hecho las cosas, pero creo que ha cambiado el discurso, nos ha colocado en una dinámica pero al mismo tiempo en una confrontación respecto a la forma de ver las cosas", consideró.

Y señaló que si algo muestra el informe es que "no tenemos información precisa respecto a lo que sucede" en materia de seguridad, ya que el presidente muestra los datos que tiene "pero cuando se busca confrontarlos con informes de las propias instituciones no hay información o no la quieren dar", zanjó.

Finalmente, Morera dijo que la ciudadanía debe insistir en cuestionar la información que brindan autoridades en México.

"A ningún Gobierno le gusta que le pidan información pero la tienen que dar. No debemos resignarnos a que nos quiten ese derecho", puntualizó.

Apenas este miércoles, las autoridades informaron que la cifra de homicidios dolosos en México decreció un 9,8 % interanual en marzo, cuando se registraron 2.657 de estos crímenes frente a los 2.946 del mismo mes de 2021.

México registró 33.316 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.688 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.