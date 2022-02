MC presenta su propuesta de Reforma Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Frente a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó su propia iniciativa en la materia.

El diputado Mauro Garza la dio a conocer a nombre de su grupo parlamentario, durante la primera sesión del segundo periodo ordinario de la 65 legislatura. Propone crear un nuevo capítulo en la Ley para que la Secretaría de Energía, en coordinación con entidades federativas, generen electricidad con fuentes renovables y de eficiencia energética mediante proyectos municipales que atiendan y destinen su producción al consumo local.

También propone crear un Comité Energético encargado de definir la estrategia para la generación de energía local que pueda dar certidumbre a la inversión. Los fondos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica municipal provendrían del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y de la Secretaría de Energía.

A esta iniciativa se suman las propuestas de la Bancada para crear un Candado Climático a nivel constitucional que obligue a la transición energética; la creación del Impuesto a Emisiones de Carbono para destinar el 20% de la recaudación a la transición por energías limpias; y la exigencia a la Federación, estados y municipios para transitar a energías renovables.

"Nuestra propuesta está pensada en beneficios a mediano y largo plazo; apuesta por energías limpias, cuida la economía de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas", puntualizó Mauro Garza.

En dirección contraria, reforma eléctrica de AMLO: MC

La bancada naranja ha denunciado que la reforma presidencial va en dirección contraria a lo que promete: aumentaría el costo de la luz entre un 32% y 54% y podría aumentar las emisiones de dióxido de carbono en un 65%. Por eso se ha comprometido a un trabajo legislativo serio que pueda mejorar la industria eléctrica en los hechos.

Mauro Garza reiteró que no apoyará "una iniciativa que va a destruir el futuro de nuestras hijas e hijos. No vamos a avalar una propuesta que busca mantener las energías caras y sucias y, al mismo tiempo, olvida las energías limpias. No vamos a negociar esta reforma: es dañina para el medio ambiente, para la salud y para la economía de nuestro país".