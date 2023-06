MC reitera que el 5 de diciembre tendrá candidato presidencial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL). – El próximo 5 de diciembre, Movimiento Ciudadano (MC) tendrá a su candidato presidencial, aseguró el senador y líder nacional de esa fuerza partidista, Dante Delgado.

"Nosotros, el próximo 14 de julio, vamos a tener una reunión de Consejo y vamos a marcar un calendario de actividades para la Presidencia la República, que nos llevará al 5 de diciembre a tener la candidatura presidencial", dijo dirigente emecista.

Al finalizar la convención de la Ciudad de México, el político veracruzano, rechazó una alianza de MC con otros institutos políticos.

"Nosotros no nos vamos a subir al Titanic. Perdón, ya lo hemos dicho. No es posible imaginar que, al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México, sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho.

"Y, entre otras cosas, deben darse cuenta de que hay una sociedad que, efectivamente, quiere reflejar un cambio, pero que ellos lamentablemente no lo representan", comentó.