MCCI dejó de recibir financiamiento de USAID: Casar

María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), declaró que ya no reciben financiamiento por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula señaló que en diciembre del 2024 recibió su última parte del financiamiento.

Explicó que este segundo financiamiento por parte de la USAID tenía un periodo de 3 años -culminando en el 2024-. Sin embargo, detalló que fue más pequeño que el financiamiento anterior.

La presidenta de MCCI dijo que la agencia para el desarrolló fue creada en los tiempos de Kennedy con el propósito de juntar los programas de ayuda internacional para el desarrollo en una sola. Subrayó que tenían autonomía administrativa, pero son dependientes del departamento de Estado. Agregó que financia mayormente a los gobiernos.

"Es una agencia que financia mayormente a los gobiernos. En el caso de México, de cada 10 pesos que el gobierno de EU destina a la cooperación internacional para México, el gobierno recibe 5 pesos y las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto reciben 2 pesos (...) realmente no solo es una agencia para la sociedad civil", declaró Amparo Casar.

La especialista Amparo Casar reveló que en el mejor momento recibieron 1 millón de dólares durante el 2024 -por parte de USAID-.

"Ya no seremos, ya no será nadie porque está empeñado en cerrar esta, que ha ayudado a gobiernos, incluso empresarios y a universidades y centros de investigación, es una pena que desaparezca, pero así están las cosas con Trump", concluyó.

- ¿Por qué cerraron la USAID?

Durante la madrugada del lunes 3 de febrero, el empresario Elon Musk, informó que tras un diálogo con Donald Trump sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), acordaron que debían cerrar la organización.

El personal recibió instrucciones de no acudir a la sede de la agencia en Washington el lunes, de acuerdo con un aviso enviado a los empleados.

La agencia formada hace seis décadas ha sido criticada fuertemente por Trump y Musk, así como por parte de legisladores republicanos, acusándola de defender causas progresistas.