MCCI rechaza petición de AMLO para investigar a Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- Mexicanos Contra la Corrupción rechazó la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar las empresas y contratos de Xóchitl Gálvez.

Para explicar su negativa, el organismo no gubernamental que realiza investigaciones periodísticas argumentó que no hace averiguaciones por encargo de gobierno, oposición, donantes, partidos o cualquier ente, pues únicamente se encuentran al servicio de la ciudadanía.

"El presidente López Obrador ha solicitado a MCCI investigar supuestas irregularidades alrededor de contratos de Xóchitl Gálvez, difundiendo un hipervínculo sospechoso que advierte sobre el peligro de abrirlo. Nos posicionamos al respecto.

"En MCCI no hacemos investigaciones bajo pedido de nadie: gobierno, oposición, donantes, partidos o cualquier ente. Los programas de investigación se deciden al interior del cuerpo de directores. Nuestro trabajo está al servicio de la ciudadanía denunciando con evidencias", comunicaron en su cuenta de Twitter.

Asimismo, llamaron al presidente de México a cumplir con su obligación como autoridad para denunciar y proceder ante cualquier ilícito, hecho por el que lo invitaron a hacer sus propias investigaciones con la información privilegiada que tiene, mediante los canales institucionales correspondientes.

"Si usted, presidente, considera que hay elementos de corrupción de los que posee información privilegiada, le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes. Para eso son autoridad".

Mexicanos Contra la Corrupción se ha caracterizado por hacer públicas estafas, delitos y otros hechos ilegales de este sexenio como la investigación de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán y la corrupción dentro de Segalmex.

Por este motivo, exigieron al Ejecutivo federal que, tras considerarlos como un grupo valioso de combate a la corrupción, atienda los múltiples casos que han revelado.

"Si usted estima que podemos contribuir en el combate a la corrupción que declara públicamente, atienda los múltiples casos que hemos revelado durante su gobierno, los cuales, desgraciadamente, siguen impunes".

Durante la conferencia mañanera del pasado miércoles 12 de julio, Andrés Manuel López Obrador aseguró que le pediría a "Claudio x González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl" y luego indicó que es cofundador de MCCI.

Frente al señalamiento, el grupo de periodistas aclaró una vez más que María Amparo Casar es la presidenta de la organización.

"Al presidente López Obrador le informamos por enésima ocasión que la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es la Dra. María Amparo Casar".