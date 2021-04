"Me caí, pero ahora me levanté", dice Clara Luz Flores y pide perdón

La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, pidió perdón por su error de no reconocer que conocía al fundador de la secta NEXIVM y advirtió "me tropecé como todas, pero como todas ahora me levanto".

A través de un video que publicó en sus redes sociales la noche de este domingo, señaló. "Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NEXIVM. Primero que nada, quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón. Su error, añadió, "fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida, en el que busqué ayuda a través de un curso".

El fundador (Keith Raniere) dijo, Flores Carrales, resultó ser un criminal, "pero es injusto que mis rivales me hagan pagar con los delitos de un delincuente internacional que hoy ya está en la cárcel".

La abanderada de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, al gobierno estatal, expresó que "es cobarde que para ganar votos mis rivales quieran confundir sobre quiénes son los verdaderos criminales", y afirmó: "tengo la sensibilidad y las agallas suficientes para reconocer mis errores; pero también tengo la fortaleza para aprender de ellos y levantarme".

Señaló la aspirante a la gubernatura que ha luchado contra el crimen organizado, y citó: "cuando me dijeron que no podía ser alcaldesa de Escobedo, gané tres veces la elección, cuando me dijeron que no podía erradicar la violencia del municipio, hice el municipio más seguro y fui nombrada embajadora y héroe de la paz, por las Naciones Unidas".

Asimismo, afirmó, "cuando me dijeron que no podía ser candidata por no ser de su grupo político, me convertí en la candidata puntera", y "cuando me dijeron que no podía ser gobernadora, me atacaron diciendo que era tonta, que era títere de mi esposo, que era coqueta y que era privilegiada".

La exalcaldesa apuntó, "he aprendido y reconozco que me caí como todas lo hemos hecho, y como todas ahora me levanto". Enfatizando sus palabras expresó finalmente: "Voy a dejar mi alma, mu cuerpo y mi corazón para cambiar verdaderamente el futuro de mis hijos, de tus hijos y de todo Nuevo León. No te voy a fallar".