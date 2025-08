"Me debes una explicación": Vallarta a Loret

Israel Vallarta, quien este viernes salió de prisión tras casi 19 años de permanecer encerrado sin sentencia, envió un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola, involucrado en el montaje que derivó en su detención.

Por medio de un video que circula en redes sociales, Vallarta se dirigió al comunicador y le solicitó una invitación a su programa actual para retomar una conversación pendiente desde su detención en 2005, debido a que, afirmó, le debe una explicación ante el montaje televisivo realizado por Loret de Mola el 9 de diciembre de 2005 en el programa "Primero Noticias" de Televisa.

Dicho montaje fue coordinador por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –ahora preso y condenado en Estados Unidos por narcotráfico–, y en el que se señalaba a Vallarta como miembro de la banda de secuestradores "Los Zodiaco".

"No te odio, porque insisto, todo cae con su propio peso. Todos sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente [...] Ojalá me invites a tu programa", dice en un clip publicado por Vicente Padilla.

Ese 9 de diciembre de hace casi 20 años, millones de mexicanos vieron por televisión abierta un supuesto operativo en el rancho "Las Chinitas", en el que Israel Vallarta y Florence Cassez eran detenidos como parte de la banda "Los Zodiaco". La detención fue transmitida "en vivo" por Televisa, en el noticiero conducido por Carlos Loret de Mola, con la cobertura del reportero Pablo Reinah.

Sin embargo, tiempo después, García Luna tuvo que reconocer el montaje, pues tanto Cassez como Vallarta fueron detenidos un día antes de la transmisión de Loret de Mola, el 8 de diciembre de 2005. La escena fue recreada por órdenes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) directamente con el periodista aludido.

Este viernes, Israel Vallarta Cisneros dejó las instalaciones del Penal del Altiplano, en el Estado de México, tras casi dos décadas de estar encerrado sin sentencia. Esto luego de que una Jueza lo absolviera y ordenara su liberación, tras ser señalado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro desde diciembre de 2005.

"Gracias, gracias porque no creyeron todas las verdades ocultas de aquellos gobiernos pasados y sin hacer politiquerías. Yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica, aquí me lo negaron con muchos años sabemos por qué, porque hay muchos intereses ocultos todavía de muchos poderes que no les interesaba que yo tuviera mi libertad porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van entrar muchos de ustedes", dijo a medios de comunicación al salir de prisión.

Ante su dictamen, Vallarta declaró que aún se encuentra en estado de "shock": "No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9:00 de la noche avisarme, que se me daba la absolutorio total de todos y de cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido".

A la par, aclaró que buscará justicia no sólo para él, sino para todas las víctimas de la "gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales" y aclaró que sí se encontró con Luis Cárdenas Palomino al interior del Penal del Altiplano, pero el encuentro fue "como cualquier persona. Nunca lo ofendí. Nunca lo amenacé, porque mi justicia no era ni golpearlo, ni matarlo, ni hacer daño a su familia es una justicia como la que.. como la que es correcta, que él viva exactamente esos años atrás de las rejas como estamos [nosotros] limitados a amar, a visitar a nuestras familias, a estar con nuestros hijos".

"Por primera vez empiezo a ver, ahora sí, brillar la justicia. Qué bueno que antes de que cambiara este sistema judicial se pudo todavía dar una enderezadita a lo que estaba mal, considero que sí le hacía falta un cambio a poder judicial", expresó y afirmó que habrá consecuencias para quienes lo encarcelaron injustamente.