Niegan que domicilio sea utilizada como antro

El habitante de una vivienda que en días pasados fue denunciada por vecinos como un antro clandestino, negó que el inmueble funcione como tal y asegura que se trata solamente de alguna confusión.

El miércoles, este medio informativo publicó una queja en donde vecinos y comerciantes de la zona, indicaron que el inmueble número 673 de la calle Simón Bolívar, en el centro de la ciudad, es utilizado como antro que funciona a altas horas de la madrugada y se cometen toda clase de desmanes entre los clientes.

Ahora, el dueño, Enrique Olmedo, asegura que él vive en el inmueble en donde tiene otro tipo de giro mercantil ajeno a un centro nocturno pero que ha mantenido un trabajo imperturbable y que cuenta con los permisos respectivos.

Dijo que el único suceso disruptivo en el lugar fue una fiesta familiar, que nada se relaciona con el uso de su negocio para un antro. Explicó que en una ocasión, hace poco tiempo, se desarrolló una fiesta familiar, pero consideró que alguien de manera dolosa lo interpretó como la operación de un antro, y dijo que eso no sucede así. Añadió que es su casa particular, mientras su forma de habitarla no salga de los muros, nada trasciende hacia afuera, porque es vida privada, pero consideró injusto que se le denuncie con falsedades, como el hecho de que en su casa hay un antro, y que además se presumió de manera indebida que es clandestino.

