"Me dijeron 'no hables de migración habla de otras cosas'": Sansores

Durante la inauguración del encuentro entre siete mandatarios estatales del Sureste con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reveló que le pidieron que en esta reunión no tocará el tema de migración ni seguridad, pero no especificó quién le dio esa orden.

Durante su intervención, Sansores San Román dijo que no era por "alardear" pero sí hicieran una gran alianza los siete gobernadores de estados de la República no necesitan nada del resto del país.

"Así de fácil y esto porque aquí tenemos el hato ganadero más grande, aquí tenemos el agua, el petróleo, el gas, la cultura, la generosidad de su gente. Ya es tiempo de que llegue la justicia", aseveró.

Señaló que antes ella creía que México iba más de "grumetes" que de aliado de Estados Unidos, pero hoy cree que pueden ser los grandes vecinos.

Asimismo, aseguró que este tipo de encuentros es una oportunidad para que los pueblos del Sur del país puedan tener un crecimiento y que desde aquí se pueda ayudar que los problemas que padecen en esa parte del país se mejoren.

Rompiendo los protocolos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reveló que le pidieron no tocar el tema de seguridad y migración en esta reunión.

"Hoy se tiene esta oportunidad de ver crecer a nuestros pueblos, de apoyar en un intercambio justo para que también nosotros contribuyamos aminorar los problemas que ustedes tienen, que nos preocupa porque todo está ligado con la seguridad, a mí me dijeron ese tema no lo toques yo no sé por qué me lo quitaron a última hora, pero así son las cosas aquí; me dijeron no hables de migración habla de otras cosas, de cualquier manera, es lo mismo todo está relacionado con hilos invisibles", indicó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, calificó como positiva la reunión y aseguró que está se logró gracias a la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que tiene que haber inversión en el sur de México y en Centroamérica, por lo que dijo ver con buenos ojos la disposición de Estados Unidos, a través de su embajador Ken Salazar y que se haya invitado a empresas transnacionales para que la inversión y empleo en esta zona sean una realidad.

En tanto que el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, afirmó que el desarrollo de la región representa un asunto inaplazable, y urgió avanzar hacia una agenda de justicia social que permita acabar con las asimetrías de la zona.