"Me enteré por los medios": AMLO sobre acuerdo en presa La Boquilla

Al asegurar que se enteró por medio de un periódico, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob) no le informó que se había reunido con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para firmar un acuerdo para terminar con la toma de la presa La Boquilla.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que pese a esto, le tiene mucha confianza al titular de Gobernación.

"Hasta me llamó la atención, porque me enteré por los medios (del acuerdo)", dijo.

"¿El secretario no le informó?", se le preguntó.

"No, no, no, pero hay que ver qué acuerdos… me voy informar sobre esto. Es que tenemos muchas cosas, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación. Seguramente él lo está viendo, pero yo en particular no tuve tiempo de verlo, nada más vi en el periódico una foto, no vi a ninguna autoridad federal, vi a autoridades federales, con los dirigentes de los que tienen los sistemas de riesgo de La Boquilla que entregaban todo", contestó.