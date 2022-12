Me gustaría que Monreal siga coordinando Morena en el Senado: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que le gustaría que el senador Ricardo Monreal siga coordinando la bancada de Morena en el Senado de la República, a pesar de que haya votado en contra de su reforma electoral.

"A mi si me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no, es que no pasas nada, ya cambió todo, un senador, un diputado, ya tiene que cuidar, su proceder, o como decía Juárez tiene que pensar en su recto proceder, ya no es aquello de que yo hago lo que quiero, si haz lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir de nuevo el voto, le van a decir, toma tu champotón, así están las cosas", comentó en conferencia de prensa.

Agradeció nuevamente a los legisladores que avalaron sus propuestas de modificación a diversas leyes secundarias que inciden directamente en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, ya que dijo es un instituto antidemocrático y que viola la Constitución.

"Y la invitación, aquí, también es un agradecimiento a los que votaron a favor, porque lo otro, ya lo hemos dicho, era la antidemocracia, es la antidemocracia, es avalar un instituto podrido, antidemocrático, violador de la Constitución, de las leyes de los derechos humanos", afirmó.

Y dijo que su dicho deriva de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, acusado de abuso sexual, y de Raúl Morón en Michoacán, por no entregar reportes de gastos en precampaña, a lo que el presidente dijo que no tenían elementos para probarlo.

"Nada más para que no digan que hablo sin pruebas, no me voy a ir a lo que nos hicieron en el 2006, en el 2012. Le quitaron la candidatura a Félix Salgado, en Guerrero, le quitaron la candidatura al maestro Raúl Morón, en Michoacán, por consigna, sin elementos, les voy a recordar de que el INE les quita la candidatura", dijo.