"Me la paso apagando focos en Palacio Nacional": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que con el objetivo de ahorrar luz y cuidar el medio ambiente, se la pasa apagando focos en Palacio Nacional.



"Ahorrar también el agua, que todo ahorremos agua, como debemos de ahorrar la luz. `¡Ahorra un poco, apaga un foco!´. Yo me la paso apagando focos en el departamento aquí. Dos, tres focos prendidos, cuando me levanto, nada más uno, y empiezo a apagar en la noche. Y hay que tener conciencia porque esa generación de energía tiene que ver o con combustibles fósiles o con agua, gas".

"No solo es el que no nos cueste mucho, que ahorremos, sino que lo contribuimos para cuidar el ambiente. Entonces nada de que `a ver, me voy a rasurar y abro el agua y la dejo abierta porque también tengo que ir ... y ahí quedó el agua tirándose".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a la población a cuidar el consumo de electricidad y de agua.

"Todos podemos cuidar mucho en eso en lo general, reparando las fugas, pero también cada uno de nosotros. ¿Cuánto se requiere de agua? Hay un porcentaje por consumo per cápita de agua, puede ser de 100 litros promedio, 120, pero puede ser menos si se cuida.

"No tener abierta todo el tiempo la regadera o quienes no tienen regadera, la cubeta, cuidar eso. Todo es muy importante, ojalá y pudiésemos tener campañas para todo eso, pero sí son cosas importantísimas", dijo.