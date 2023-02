Me niego a un destino abominable con el Plan B: Beatriz Paredes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, aseveró que se niega a un destino ominoso del Plan B electoral y confía en que la participación ciudadana vencerá el autoritarismo en el país.

En el marco del debate para concluir el proceso legislativo del Plan B impulsado por el presidente López Obrador, expuso que en el país "veníamos empujando un proceso de democratización" y el Presidente cuando candidato fue protagonista de ello, "por eso me sorprende que el poder transforma a las personalidades".

En tribuna, dijo que muchos de los que lucharon por el proceso de democratización en el país, ahora avalan una regresión legislativa y ominosa.

"Daremos la batalla, así como ustedes la han dado, daremos la batalla. Tendremos que recuperar un destino resplandeciente para México. Me niego a creer que el destino es ominoso, me niego al plan B. Creemos que la participación vence al autoritarismo", subrayó.

Dijo que la reforma electoral pone en riesgo la injerencia de gobiernos estatales y federales y con ello el riesgo de una elección de Estado.

"Es el rostro de una regresión autoritaria con un peligroso perfil", concluyó la exgobernadora de Tlaxcala.