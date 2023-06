Me siento bien porque ya se vive una sociedad más justa, dice AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se siente bien porque ya se vive en una sociedad justa, donde no hay tanta desigualdad, pero sobre todo porque hay indicadores que muestran que el país ha ido cambiando.

"Hay indicadores, México es de los países con menos desempleo en el mundo, en todo el sureste ya tenemos problemas para conseguir fuerza de trabajo, no es fácil; hay trabajo en México", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que está bajando considerablemente la migración de mexicanos hacia Estados Unidos porque hay trabajo, mejores salarios y está aumentado el salario como no sucedía en 40 años.

"Si se ve que han cambiado las cosas. Todos los adultos mayores tienen su pensión y ya dije, en enero, antes de que me vaya, va a aumentar 25%, ya están reservados esos recursos, claro que ha cambiado", señaló.

Indicó que en los próximos días, el Inegi publicará una encuesta sobre el ingreso- gasto de los mexicanos que hacen cada dos años y "estoy seguro que ahí se va a reflejar que la gente está obteniendo más ingresos y qué hay bienestar y sus no les ha ido mal allá de arriba".

El presidente López Obrador dijo que se siente muy satisfecho porque su gobierno atiende a todos los mexicanos: "Se atiende a todos, se escucha a todos, por el bien de todos primero los pobres, eso lo olvidan los fifís y a los aspiracionistas. Es por el bien de todos primero los pobres".

El presidente López Obrador mencionó que la paz es fruto de la justicia y en su gobierno se ven menos guardaespaldas y carros blindados porque ahora hay más libertad.

"Hoy Rosa Icela –secretaria de Seguridad- me entregó un informe que en detenciones por delitos en los que se usa armas de fuego, desde el 2020 a la fecha, son menos los jóvenes detenidos, por las becas, porque se atiende a las familias más necesitadas y hay jóvenes construyendo el futuro", señaló.