Me sostengo en afirmaciones sobre espionaje a periodistas: Tejado Dondé

A principios de esta semana, el columnista de EL UNIVERSAL, Javier Tejado Dondé escribió el artículo de opinión "Aún no hay padrón de telefonía y ya empezó el espionaje", en el que reveló que el gobierno federal "ha solicitado información de los columnistas que han escrito contra el Panaut", es decir sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

A través de ese espacio, Tejado Dondé aseguró que él mismo forma parte de los periodistas que han sido espiados por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en específico el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja.

Tras la publicación, el periodista Raymundo Riva Palacio informó en El Financiero que desde Palacio Nacional se solicitó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), investigar a periodistas de EL UNIVERSAL como Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado y Salvador García Soto, por textos que han incomodado a la Cuarta Transformación.

Tras ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó la tribuna de "La Mañanera", como se le conoce a su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, para rechazar los señalamientos de los columnistas, a las que se sumaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

"Es falso. Ya hablé ayer que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana y aquí vamos a dar a conocer, ya hasta la puedo inaugurar, porque no pones la noticia y la inauguramos, porque parece coro y se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas", dijo el presidente.

"Si presentan pruebas, entonces no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes, eso lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos, no hay miga, entonces vuelan", dijo ayer.

Hoy viernes, Tejado Dondé reafirmó lo escrito en su columna. Entrevistado en W Radio, dijo "Yo me sostengo con lo que he publicado. Obviamente las fuentes me han pedido el anonimato y yo lo saqué a colación de un fallo de la Corte, que dijo lo mismo que yo dije".

"Lo importante es que el aparato es que no hay reglas no hay contrapesos, el mismo aparato de espionaje que se usaba contra partidos y periodistas al final del régimen de Peña Nieto es el mismo aparato que funciona el día de hoy", aseguró.

Y finalizó con: "Tiempo después la realidad siempre sale, siempre nos alcanza".