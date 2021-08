Me voy de Segob con la satisfacción del deber cumplido: Sánchez Cordero

La senadora Olga Sánchez Cordero reconoció que durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob) le hizo falta mayor comunicación con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, así como con los partidos políticos.

En conferencia de prensa, en el marco de la ceremonia de entrega de la dependencia al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Sánchez Cordero puntualizó que se va de la Segob "muy satisfecha de lo que se logró''.

"La realidad es que me voy, aunque sea un cliché, con la satisfacción del deber cumplido", indicó.

Al ser cuestionada sobre qué hubiera hecho diferente en caso de poder corregir alguna acción al frente de la Secretaría, la legisladora de Morena respondió: "¿Qué haría yo distinto? Tal vez mayor interlocución con los partidos políticos, y mayor interlocución inclusive con el mismo Poder Legislativo. Yo pienso que tuve mucha interlocución con los gobernadores; prácticamente mi tiempo estaba dedicado a lo que sucedía en los estados y en lo que podía apoyar a los gobernadores. Yo creo que sinceramente, no hay gobernador que ahorita diga que yo no me reporté inmediatamente a su llamada".

También se le cuestionó si su salida de la Segob era un castigo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Tú crees que es un castigo llegar a la presidencia de un Poder del Estado?", respondió.

La ministra de la Corte en retiro sostuvo que durante su administración, la Secretaria de Gobernación buscó nuevas formas de hacer política y de generar consensos para un México distinto, y a diferencia del pasado, a partir de este sexenio es un espacio permanente de la consolidación de los más altos valores democráticos de la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad.

"En la historia de México, el actuar político de la Secretaría de Gobernación fue constantemente cuestionado por las acciones represivas ejercidas en contra de mexicanos y mexicanas que pugnaban por la justicia social y por la construcción de un régimen democrático", señaló.

La nueva presidenta del Senado de la República afirmó que seguirá luchando por la transformación de la vida pública del país, "porque es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno, es una auténtica transformación, y a veces no se entiende lo que significa".

Al término de la ceremonia, Sánchez Cordero, visiblemente emocionada, permaneció más de una hora en el salón Revolución de la Segob, para despedirse y tomarse fotos con cada uno de sus colaboradores.

A través de redes sociales, Sánchez Cordero le dio la bienvenida a Adán Augusto López al frente de la Secretaría de Gobernación, "con mis mejores deseos para su nuevo encargo".

"Cierro un ciclo. Y abro otro en el Senado, la máxima tribuna del país, desde donde buscaremos construir la agenda legislativa que el país necesita", escribió.