Medicamentos oncológicos no están garantizados, reviran pacientes

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL). - La asociación civil Nariz Roja señaló que los medicamentos oncológicos para las personas con cáncer no están garantizados como aseguró la Secretaría de Salud, a través de un comunicado.

Por el contrario, explicaron que se trata de un discurso que han repetido durante la actual administración, pero el desabasto de medicamentos no está resuelto, como afirmó hoy el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar, ex titular del Insabi.

"Eso han dicho todo el sexenio y la realidad es que no está garantizado. Pedimos no generalizar este abasto, porque les informamos que el 90% de la población con cáncer son adultos y creo no están listos para tocar ese tema o sí? (sic)", cuestionaron a la dependencia federal, a través de sus redes sociales.

Este jueves por la tarde, Ferrer se reunió con madres y padres de niñas y niños con cáncer, y dijo que el sector Salud garantiza el abasto de medicamentos oncológicos para lo que resta de esta administración y elabora el plan de compras para los primeros años del siguiente gobierno.

"Se solicitaron órdenes de suministro de los fármacos a las entidades federativas para lo que resta de 2023, y a partir del 1º de enero de 2024, el IMSS-Bienestar se encargará del proceso. De ninguna forma afecta la continuidad de los tratamientos que reciben los pacientes oncológicos", señaló la Ssa en un comunicado.

Por su parte, Nariz Roja expuso que aún existe un déficit de medicamentos para tratar a pacientes oncológicos, situación que pone en riesgo sus vidas por la interrupción de los tratamientos.

"Se reconoce el esfuerzo de las 100 reuniones con algunos padres de familias y algunos hospitales, pero son insuficientes para determinar que todo está resuelto y que se garantiza el abasto a nivel nacional", puntualizaron.