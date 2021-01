Médicos en Chiapas solicitan reconsiderar el semáforo verde

La Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos de Chiapas solicitó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y a la Secretaría de Salud federal reconsiderar de forma urgente la semaforización por Covid-19 en el estado, que actualmente se encuentra en verde, ante el incremento de contagios y la saturación de clínicas y hospitales.

En un documento entregado al gobierno de Chiapas, el grupo de especialistas integrado por unos 800 médicos del estado que se encuentran en primera línea de atención en las diferentes instituciones públicas y privadas, externaron su preocupación por el reciente incremento de contagios y defunciones de "amigos, familiares y compañeros de la salud".

Los casos donde se ha detectado el incremento de pacientes con Covid-19 son en clínicas del IMSS, hospitales generales, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH) y el ISSSTE de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Tonalá.

La federación detalla que los prestadores de servicios de oxígeno medicinal se encuentran con sobredemanda, lo cual arroja que la población se encuentra en sus domicilios por no contar con servicio médico institucional o de alguna otra institución.

También demandaron incrementar las medidas necesarias para exhortar a la población a quedarse en casa y, de ser necesario, el cierre de negocios no esenciales, ya que algunos no llevan a cabo los protocolos sanitarios correspondientes.

"Es el momento de unir fuerzas y fortalezas entre la federación médica y el gobierno estatal para hacer frente y abatir la pandemia", enfatizó la agrupación, al tiempo que ratificó su compromiso de servir a la población en general.

En tanto, el gobierno del estado anunció que analiza el regreso a clases presenciales, en caso de permanecer el semáforo sanitario color verde. Al respecto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Sección VII consideró que no hay condiciones sanitarias ni estructuras en las escuelas para que los niños regresen a clases de forma presencial.

Suben casos

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud estatal, del 2 de enero a la fecha se han reportado 12 defunciones por Covid-19, acumulando un total de 590 fallecidos en lo que va de la pandemia.

En cuanto a la incidencia de casos, la dependencia indicó que en las últimas horas se confirmaron 14 positivos, por lo que el saldo actual asciende a 7 mil 521 contagios.