Médicos privados bloquean Calzada de Tlalpan; exigen vacunación

Con un bloqueo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de La Virgen, al sur de la capital del país, médicos, paramédicos, personal de enfermería y dentistas exigen que se les aplique la vacuna contra coronavirus. Afirman que este lunes sostendrían una reunión con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pero el organismo aseguró que la titular, Oliva López Arellano, no tenía conocimiento de dicho encuentro.

"Médicos y dentistas privados hemos sido ignorados en la pandemia y tenemos alto riesgo de contagio, el sector privado, siempre olvidado", gritaban los profesionales de la salud.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Héctor Pares del Castillo, médico general que labora en un consultorio privado, lamentó que el personal médico que labora de manera privada no sea contemplado en el plan de vacunación contra Covid-19.

"Somos víctimas, vivimos discriminación porque no trabajamos en hospitales públicos y privados, pero la realidad es que todos los días nos arriesgamos, estamos expuestos al virus", dijo.

Agregó que este lunes tendrían una reunión con la titular de la Sedesa, con el fin de entregarle un pliego petitorio en el que exigen que les den una fecha y lugar para ser inmunizados, pero nadie los recibió.

"El viernes que fue la falsa convocatoria en la Escuela de Medicina Naval, nos dijeron que hoy (lunes) nos recibiría la secretaria de Salud de la Ciudad de México, le íbamos a entregar un pliego petitorio en el que exigimos una fecha exacta, lugar y hora para que nos vacunen, pero nada, por eso bloqueamos la avenida y así seguiremos hasta obtener respuesta".

Al respecto, la Secretaría de Salud capitalina afirmó que su titular, Olivia López Arellano, no tenía conocimiento de este encuentro y remarcó que la política de vacunación es de carácter federal.