MEH escuchará testimonios de sobrevivientes durante la Guerra Sucia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- El Mecanismo para la verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), presentó su convocatoria abierta a las personas que quieran ofrecer su testimonio sobre violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo conocido como "Guerra Sucia".

Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión del MEH, señaló que buscan sumar la participación de comunidades de víctimas que se encuentran en diferentes regiones del país.

Manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene solamente dos Ministerios Públicos laborando sobre este tema, de Guerra Sucia.

"La Fiscalía es autónoma no pertenece al engranaje de la Comisión del Mecanismo, pero hacemos un llamado a la FGR para que trabaje de manera coordinada con la Comisión y la secretaría de Gobernación a la búsqueda de verdad y justicia con las víctimas", aseveró en conferencia de prensa.

Pérez Ricart calificó como importante recorrer varias entidades para sostener un encuentro directo con las víctimas, detalló que buscan recabar el testimonio de las personas que a lo largo de los años han denunciado la violencia de estado.

Así como otras voces que no han escuchado, resaltó que la diversidad de testimonios permitirá construir un relato que dé cuenta de la mayor cantidad de historias personales y comunitarias sobre las violaciones cometidas en el periodo.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que se recuperarán las narrativas que coadyuven a recuperar la memoria de las personas que han dedicado esfuerzos a impulsar la verdad y la justicia.

También el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y el señalamiento de hechos y presuntas personas responsables que no se han nombrado y que se canalizarán a las instancias correspondientes.

El integrante de la Comisión para la Verdad sostuvo que la diversidad de testimonios será una herramienta clave para poner en relación las condiciones históricas, políticas, económicas y culturales que dan sustento a los procesos coyunturales en los que se configuraron las estrategias implementadas por el Estado, y otros actores, para perpetrar violaciones.

El Mecanismo estará informando sobre las visitas que realizará el equipo de investigación.

EL UNIVERSAL dio a conocer este martes que la Comisión para la Verdad entregará un informe final en septiembre de 2024 para que el gobierno entrante le dé continuidad y no se pierda el trabajo y el esfuerzo que se han hecho.