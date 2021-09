"Mejor maten a sus hijas": exhiben a sacerdote que se opone al aborto

"Mejor maten a sus hijas para que no estorben y así no tengan que recurrir al aborto", instó a las mamás y los papás Lázaro, un sacerdote católico de la ciudad de Monclova al manifestarse en contra de la interrupción del embarazo.

Desde el púlpito en la Iglesia Lasalle, el cura dedicó su homilía a criticar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el martes 7 de septiembre pasado resolvió, por votación unánime de los magistrados, que es inconstitucional penalizar el aborto.

Lo anterior ocurrió en la misa de este domingo 12 de septiembre, donde sus fuertes declaraciones fueron grabadas y subidas a redes sociales, lo que ha causado revuelo.

Usuarios acusan al cura de ser machista y misógino y de odiar o detestar a las mujeres debido a que también pidió a los padres, familiares y amigos que no las respalden si deciden deshacerse de su bebé.

Marisol Calva, secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano, calificó lo ocurrido como muy grave e injustificable.

"Esto ocurrió hoy en Monclova, Coahuila, un sacerdote llamó a 'matar a sus hijas para que ellas no estorben' en un país donde hay 10 feminicidios al día", escribió en su cuenta de Twitter.