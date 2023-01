Menor queda bajo custodia tras disparar a una maestra en Virginia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Una maestra recibió un disparo de un niño de 6 años en una escuela primaria en Virginia este viernes, dijeron las autoridades. Ningún estudiante resultó herido en el incidente en el plantel Richneck, informó la policía de Newport News en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, las lesiones de la maestra son potencialmente mortales. Todos los demás en el edificio de la escuela (profesores, personal y estudiantes) estaban a salvo.

"Ya no hay un tirador activo", dijo la policía. El jefe de policía Steve Drew declaró a los periodistas en el lugar que un sospechoso estaba bajo custodia. Indicó que los detalles sobre el individuo se proporcionarían más adelante.

La policía mencionó durante una conferencia de prensa que el hecho no fue accidental y que están trabajando para saber cómo el estudiante obtuvo un arma de fuego y por qué ocurrió el disparo.

La escuela fue cerrada alrededor de las 2 pm cuando la policía respondió a los informes de un tiroteo. Alrededor de las 3 pm, un portavoz de la policía dijo que no había ningún tirador activo en el edificio de Tyner Drive. El cierre de la escuela se levantó alrededor de las 3:20 pm y los oficiales estaban reuniendo a los padres con sus estudiantes en un sitio de reunificación.

El jefe policiaco confirmó que hubo un lugar donde se disparó y se recuperó evidencia de ese lugar. "No tuvimos una situación en la que alguien anduviera alrededor del tiroteo en la escuela", remarcó.

Hay consejeros en la escuela hablando con los estudiantes.

El nuevo alcalde de Newport News, Phillip Jones, y los miembros del concejo municipal y la junta escolar de la ciudad también acudieron a la escuela primaria el viernes. "Es un día oscuro para Newport News", indicó Jones a los periodistas. "Vamos a aprender de esto y vamos a volver más fuertes". Jones dijo que iría al hospital a visitar a la familia de la víctima.

Jones enfatizó que la respuesta de la ciudad fue un esfuerzo unificado entre la policía y el personal escolar.

Una madre, Joselyn Glover, reaccionó: "Mi corazón se detuvo, me estaba volviendo loca. Estaba muy nerviosa, sólo me preguntaba si esa persona era mi hijo".

El senador Tim Kaine también emitió una declaración: "Estoy monitoreando esta situación de cerca y rezo por la seguridad de los estudiantes, maestros, personal y socorristas en la Escuela Primaria Richneck".