Menores son víctimas colaterales de violencia

DURANGO, Dgo.- En las últimas 24 horas, dos menores de edad fueron alcanzados por balas en hechos violentos registrados en dos estados del país. Se trata de las primeras víctimas colaterales de la violencia en 2026.

En Durango, un menor de 12 años murió por una bala perdida durante un enfrentamiento en el municipio de Nombre de Dios.

En Hidalgo, una niña de 10 años resultó herida cuando hombres armados asesinaron a tres personas de su familia.

El martes, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó su balance anual 2025 en el que señala que mil 991 menores fueron víctimas de homicidio durante 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De ellos, 565 murieron a consecuencia de lesiones provocadas por armas de fuego.

El enfrentamiento

en Durango

Este miércoles, autoridades de Durango informaron que la tarde del martes se registró un enfrentamiento en el que hombres armados presuntamente emboscaron a elementos de la Guardia Nacional en la carretera federal 45 Durango-México.

En el tiroteo, vehículos de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, entre ellos el automóvil donde viajaba un menor de 12 años, fue herido.