logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Menores son víctimas colaterales de violencia

Por El Universal

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Menores son víctimas colaterales de violencia

DURANGO, Dgo.- En las últimas 24 horas, dos menores de edad fueron alcanzados por balas en hechos violentos registrados en dos estados del país. Se trata de las primeras víctimas colaterales de la violencia en 2026.

En Durango, un menor de 12 años murió por una bala perdida durante un enfrentamiento en el municipio de Nombre de Dios.

En Hidalgo, una niña de 10 años resultó herida cuando hombres armados asesinaron a tres personas de su familia.

El martes, la Red por los Derechos de la Infancia en México presentó su balance anual 2025 en el que señala que mil 991 menores fueron víctimas de homicidio durante 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De ellos, 565 murieron a consecuencia de lesiones provocadas por armas de fuego.

El enfrentamiento 

en Durango

Este miércoles, autoridades de Durango informaron que la tarde del martes se registró un enfrentamiento en el que hombres armados presuntamente emboscaron a elementos de la Guardia Nacional en la carretera federal 45 Durango-México.

En el tiroteo, vehículos de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, entre ellos el automóvil donde viajaba un menor de 12 años, fue herido.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños
    Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños

    Propuesta de Morena para descanso o pago doble en día de cumpleaños

    SLP

    El Universal

    El diputado Armando Corona Arvizu impulsa una iniciativa para fortalecer el equilibrio entre la vida personal y laboral en México.

    Caen tres implicados en red de lavado de García Luna
    Caen tres implicados en red de lavado de García Luna

    Caen tres implicados en red de lavado de García Luna

    SLP

    El Universal

    La Fiscalía General de la República captura a tres personas relacionadas con el desvío de recursos vinculado a García Luna.

    Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico
    Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico

    Solicitan comparecencia del secretario de Marina por descarrilamiento del Tren Interoceánico

    SLP

    El Universal

    Legisladores solicitan suspensión de operaciones y estudios de viabilidad para Tren Interoceánico y Tren Maya.

    La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna
    La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna

    La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna

    SLP

    EFE

    La FGR captura a Eduardo N en Puebla por su presunta participación en delincuencia organizada. Detalles del caso aquí.