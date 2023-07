Meses antes trabajadores del IMSS denunciaron fallas en elevadores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo denunciaron que los elevadores de la clínica 17 presentaban falla, estaban en mal estado o no servían y ante esto fueron despedidos "por desacato". Meses después, una niña murió prensada por un elevador descompuesto.

Así lo declararon en el anonimato presuntos extrabajadores de la clínica 17 en una entrevista con la periodista Itzel Cruz Alanís, para el medio noticioso Foro Tv y compartido en su cuenta de Twitter.

Enojo e importancia; no era la primera vez

En dicha conversación un hombre da su testimonio y dijo sentir enojo e importancia pues ya se había advertido a administradores como a los jefes que los elevadores no estaban funcionando, "si hubieran hecho caso a la petición de los trabajadores, esto nunca hubiera pasado", expresó.

Asimismo, declaró que el personal de esta clínica tiene un contrato en el que se les prohíbe ventilar las problemáticas que sucedan dentro del instituto.

Otro trabajador contó a la comunicadora que en otra ocasión un elevador se había quedado trabado y el paciente al darse cuenta, se comenzó a convulsionar.

A pesar de que los trabajadores del IMSS Quintana Roo llevan años de lucha pidiendo mejores condiciones para los derechohabientes y para ellos mismos, sin embargo, terminan ignorados o sin empleo.

¿Qué se sabe de Aitana, niña que murió prensada en elevador?

El pasado 12 de julio, familiares y amigos dieron el último adiós a Aitana, la niña de seis años que falleció prensada en un elevador de un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La comunidad se encuentra afectada y con profunda tristeza y consternación ante este trágico acontecimiento.

Los vecinos, familiares y amigos de la pequeña expresaron su dolor y solidaridad ante tan inesperada pérdida.

El fatídico suceso ocurrió cuando la menor ingresó al Hospital de Zona No. 18 debido a una infección de dengue.

Debido a que su estado de salud ya no representaba un peligro, el médico a cargo decidió realizar un último estudio antes de darle el alta.

Sin embargo, durante el traslado al segundo piso, el elevador se atascó y se desplomó sobre la pequeña.