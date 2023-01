Metro de CDMX: Cinco accidentes importantes en 55 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- En los últimos años se han registrado varios choques de trenes del Metro de la Ciudad de México, el más reciente es el que ocurrió la mañana de este sábado en la Línea 3, cuando dos trenes se impactaron entre las estaciones Potrero y La Raza, hasta el momento hay 57 trasladados al hospital y un muerto.

Accidente en Viaducto

El 20 de octubre de 1975 dos trenes de la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, chocaron a la altura de la estación Viaducto. El incidente ocurrió cuando un tren se encontraba detenido en la estación Viaducto, a la espera de su salida, fue embestido por otro que salió de la estación Chabacano. Murieron un total de 31 personas, y 70 resultaron heridas, algunas de gravedad.

El conductor sobreviviente del tren que impactó, identificado como Carlos Fernández Sánchez, fue destituido de su cargo y sentenciado a 10 años de prisión debido a su negligencia ya que según testigos, se le había ordenado detener la marcha del tren con anticipación. A su vez, el conductor afirmó no haber podido escuchar dichas peticiones.

Accidente en Oceanía

El lunes 4 de mayo de 2015 ocurrió un nuevo choque de trenes en la estación Oceanía de la Línea 5, que va de Politécnico a Pantitlán. El incidente se registró cuando un tren que salía de la estación Terminal Aérea se deslizó, debido a la presencia de lluvia, por una pendiente que hay entre ésta y la estación Oceanía. El saldo fue de 12 heridos.

A pesar de que no hubo víctimas fatales a causa del accidente, días después un trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) falleció, tras realizar las labores de maniobra de los trenes afectados.

Accidente en Tacubaya

El 10 de marzo de 2020, dos trenes del Metro chocaron en la estación Tacubaya, de la Línea 1 que va de Observatorio a Pantitlán. El saldo del accidente fue de 41 lesionados y un muerto.

El incidente se originó cuando un tren que se encontraba en la estación Observatorio se quedó sin energía, por lo que comenzó a deslizarse hacia atrás hasta la estación Tacubaya.

De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el accidente derivó de una serie de errores humanos y consideró que este hecho pudo evitarse.

Línea 12

No fue choque, pero el lunes 3 de mayo de 2021 se desplomó la parte elevada de la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac, entre las estaciones Olivos y Tezonco. El saldo fue de 26 personas muertas y casi 100 heridos. Este percance originó la renuncia de la exdirectora del organismo Florencia Serranía.

Este 7 de enero de 2023 se reporta el choque de dos convoyes entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad. El saldo oficial, hasta el momento es de una persona muerta y, al menos, siete heridos.