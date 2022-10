"Mexica" sería el nombre de la aerolínea del Ejército

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno buscará comprar la marca de Mexicana para la nueva aerolínea que busca crear el Ejército, pero adelantó que si no se logra obtener esa marca, el nombre podría ser "Mexica" o algún otro nombre que tenga que ver con México y su cultura

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal reprochó que sus adversarios conservadores se burlan de que la nueva aerolínea podría llevar el nombre de "Línea Bienestar".

"Si ellos quisieran y se ponen de acuerdo, nosotros podríamos ver el que se comprara la marca y se está analizando de constituir esta nueva línea para que haya más competencia, más servicio y menos costos. También si no es Mexicana, que es una buena marca, un bien nombre, pues es un símbolo, pues se tendría que buscar otro.

"Los conservadores ya ven como son ingeniosos, hablan de la `Línea Bienestar´, cosas por el estilo, no, pero podría ser `Mexica´, podría buscarse un nombre que tenga que ver con nuestra patria, con nuestra cultura, que tenga que ver con México, pero eso se ve, esa es una posibilidad", dijo.

El pasado 4 de octubre, EL UNIVERSAL informó, tras tener acceso a los documentos que filtró el grupo de hackers "Guacamaya", que la Sedena trabaja en la creación de una nueva aerolínea que brinde servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados. También contempla la creación de una empresa turística que administre tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos.