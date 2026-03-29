Mexicano participa en misión Artemis II

Ciudad de México.- El próximo miércoles, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzará la misión Artemis II al espacio exterior.

Esta última consiste en el primer vuelo con tripulación del programa Artemis, después de una comisión no tripulada enviada en 2022, y cuenta con el fin de sentar las bases de una exploración humana en la Luna y Marte de forma "segura y eficiente".

La misión, la cual durará 10 días, está compuesta por cuatro tripulantes, las y los cuales estarán abordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion.

Detrás de la misión Artemis II está Luis Adolfo Saucedo, que es ingeniero mexicano y funge como subdirector de módulos de tripulación y servicio de Orión.

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El mexicano califica como "importante" a Artemis II a causa de que su antecedente no contaba con tripulación y representa una oportunidad para hacer pruebas en los sistemas que se han agregado, como de agua potable, alimentación y baño.

"En este cargo lo más importante es el diseño, la fabricación y la prueba de todos los componentes que integran a parte de Orion. Tenemos ingenieros en diferentes centros de la NASA y somos encargados de la producción de la nave, que esté lista", comenta en video de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

De acuerdo con Luis Adolfo Saucedo, dicha nave espacial posee más capacidad comparado con otras y tiene lugar para cuatro personas, en este caso para los astronautas Christina Hammock, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Victor Glover.

"Después del lanzamiento, tengo la oportunidad de estar en el barco recuperación en el (Océano) Pacífico con la Armada de Estados Unidos y ser parte de ese equipo que va a recuperar la nave", concluye.