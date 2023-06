Mexicanos aumentan gasto en cuidado de mascotas

A-AA+

En años recientes, los mexicanos modificaron sus hábitos de consumo y buscan ahora productos más sustentables e incluso son más preventivos en temas de salud.

"La gente consume más vitaminas. Hubo una conciencia para ser preventivo. Mucho más conciencia de la limpieza y a buscar productos funcionales y mucha conciencia a productos biodegradables y sustentables", dijo Alejandro Grisi, director general de Grupo Grisi.

En entrevista el directivo de la firma de productos de higiene y belleza dijo que "hay un cambio en el consumidor definitivamente y nos tenemos que ir adaptando las empresas".

Detalló que hay un fuerte crecimiento en sus productos clásicos que son de alto consumo en los mercados donde tiene presencia la compañía y también se ha disparado el gasto que realizan los clientes en el cuidado de mascotas.

"Han crecido mucho los productos de toda la vida de Grisi y la parte de mascotas. La gente cada vez más gasta en sus perros. Invierte mucho dinero", dijo.

La empresa detalló que a mayo pasado registraron un crecimiento de 22% en ventas y esperan mantener ese ritmo durante todo 2023, lo cual ayuda a bajar gastos fijos en un escenario impactado por la inflación. En tanto, se realizarán más inversiones para aumentar la producción después de la adquisición de marcas que realizó la compañía en 2022.

"No tenemos pensado adquirir más marcas. Estamos consolidando lo comprado e invirtiendo mucho en capacidad instalada en maquinaria para tener mucho mayor capacidad de respuesta en líquidos, fabricación de botellas, etiquetas y tapas para dar el servicio de este crecimiento", dijo.

Alta inflación

Ante la demanda y en un escenario de alta inflación, la compañía tiene para el corto plazo el reto de recuperar su rentabilidad, después de que absorbió gran parte de los fuertes aumentos de precios.

"Los años de pandemia para nosotros fueron muy buenos. Posteriormente vino una inflación muy fuerte en materias primas, materiales que no se pueden reflejar esos incrementos con los consumidores porque no pueden pagar de un día a otro mucho más por los productos. Tienes que absorber a través de otro tipo de ahorros. Eso nos pegó un poco en la rentabilidad el año pasado, aunque el crecimiento siguió siendo muy fuerte.

En 2023, la empresa busca recuperarse y enfrenta un escenario de alta demanda de sus productos, lo cual implica un reto ante la escasez de materias primas que se vivió en el mercado ante la etapa de recuperación después de la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este viernes, Grupo Grisi anunció que patrocinará a la Selección Mexicana de Futbol en todas sus ramas, como parte de su 160 aniversario, con lo cual apuesta por tener mayor presencia y de cara al mundial de 2026 del cual nuestro país será sede de algunos partidos junto con Estados Unidos y Canadá.