Mexicanos creen que seguridad mejorará tras detención de Ovidio: Encuesta

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- Casi un tercio de los mexicanos consideraron que la seguridad en Sinaloa, y en el país en general, mejorará tras la detención la pasada semana de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, según reflejó este lunes una encuesta.

El 31.45 % del millar de mexicanos sondeados por la encuestadora Poligrama consideraron que la seguridad irá a mejor en la región y en el país tras el arresto del presunto narcotraficante, mientras que el 21.43 % dijo que seguiría "igual de bien".

Por el contrario, el 21.54 % opinó que la situación empeorará y el 25.58 % que seguirá "igual de mal".

De este modo, más de la mitad de los encuestados (52.88 %) creyeron que habrá una relación positiva entre el arresto y la seguridad, mientras que el 47.12 % mantuvo lo contrario.

Pese a que en este campo las opiniones estuvieron parejas, una amplia mayoría, el 78.13 %, se mostró a favor de la detención de Guzmán, uno de los hijos del histórico narcotraficante mexicano más buscado por Estados Unidos, mientras que el 21.87 % lo rechazaron.

La encuesta también expone la amplia repercusión social que tuvo la detención el jueves pasado del supuesto criminal, que provocó una jornada violenta en Sinaloa que dejó al menos 29 muertos -10 de ellos militares-, agresiones armadas y bloqueos en carretera con vehículos incendiados.

El 87.55 % de los sondeados aseguraron estar al corriente del suceso, mientras el 12.15 % dijeron desconocer lo ocurrido, según la encuesta, que se realizó el 8 de enero a 1,000 personas con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Ovidio Guzmán fue detenido en la madrugada del pasado jueves en Sinaloa en un operativo de las Fuerzas Armadas y posteriormente trasladado a Ciudad de México, donde fue entregado ante la autoridad fiscal e ingresó en prisión.

La detención sorprendió al suceder días antes de la visita a México del presidente estadounidense, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Este martes mantendrá una reunión bilateral con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque se especuló con la posible influencia de EE.UU. en la detención de Guzmán, López Obrador manifestó que actuaron "con autonomía" y que Estados Unidos no participó de ningún modo en el operativo.

Tras recibir a Biden en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la tarde del pasado domingo, ambos mandatarios compartieron más de una hora de trayecto hasta el centro de la capital mexicana, tiempo en el que López Obrador aseguró que no abordaron el tema.

"No se planteó, no es eso. Nuestros adversarios simplifican mucho las cosas, todo lo ven de manera politiquera, pragmática, no saben de principios, de ideales", declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina de este lunes.