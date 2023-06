Mexicanos en el exterior no participarán en encuesta: Mario Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL). - El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que no hay prisa para la definición de la metodología de la encuesta, mediante la cual se elegirá al candidato a la presidencia en 2024.

"No tenemos prisa. Todavía falta, tenemos más de 60 días por delante. La Comisión de Encuestas tiene sus tiempos, por supuesto que están tomando las previsiones necesarias para estar listos, pero no tenemos fecha para hacer esta definición", expuso.

En conferencia de prensa, explicó que al ser un órgano técnico, la Comisión debe trabajar sin ningún tipo de intervención para que puedan resolver lo necesario.

Además, mencionó que los mexicanos en el exterior no participarán en esta encuesta, una propuesta que había respaldado Marcelo Ebrard.

"El objetivo es que nada se interponga en una decisión que sólo le corresponde al pueblo de México. Que la encuesta sea un instrumento que garantice de manera fiel y sin interferencias, la decisión de la gente", sostuvo.

Por otra parte, señaló que Adán Augusto López también debe transparentar los gastos que utilice durante sus recorridos, aunque haya rechazado los 5 millones de pesos del partido.

"Evidentemente tendrá que transparentarlo y ahí el llamado es a que tengamos una cifra común, es decir, que se respeten los cinco millones al que tienen acceso los demás aspirantes, porque así lo aceptó el PT también, y así lo aceptó el Partido Verde para garantizar la equidad en el proceso", subrayó.

Además, afirmó que las "corcholatas" están respetando las medidas cautelares del INE en las que se les pide que no existan llamados expresos al voto ni posicionamientos de índole electoral.